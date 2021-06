Les raisons pour lesquelles la variante Alpha du coronavirus s’est propagée si rapidement dans le monde

in

Depuis le mois de décembre de l’année dernière 2020 jusqu’à ce qu’elle devienne prédominante dans plus d’un pays à travers le monde, la souche alors connue sous le nom de souche britannique, maintenant une variante Alpha coronavirus, il a fallu quelques mois pour atteindre “son objectif”.

Un succès pour lequel les scientifiques ont été chercher des réponses dès le début de son séquençage.

Maintenant, une étude récemment publiée démontre comment la furtivité avec laquelle la souche se déplace et pénètre dans le système immunitaire humain serait la raison du succès de la variante Alpha.

L’étude (“Évolution de l’évasion immunitaire innée renforcée par la variante UK SARS-CoV-2 B.1.1.7”) a été réalisée par le Laboratoire de Cold Spring Harbor, situé dans la commune de Laurel Hallow, dans l’État de New York, aux États-Unis.

Dans cette recherche, il a été possible de démontrer la manière dont la variante agit.

La première approximation de cette raison de la propagation rapide est sa capacité à désactiver la première ligne de défense immunitaire du corps et à obtenir ainsi une plus grande durée de propagation.

Et cela semble être la clé.

La variante Alpha du coronavirus, selon des études menées par Gregory Towers, virologue à l’University College London, produit dans les cellules pulmonaires une quantité moindre d’interféron, une protéine responsable de l’activation de différentes défenses immunitaires.

Il en va de même avec une bonne poignée de gènes chargés de la défense de l’organisme. Le passage silencieux de cette souche du coronavirus ne les active pas, empêchant ainsi leur action rapide pour notre défense.

C’est comme si le virus devenait invisible pour notre organisme et que les alarmes ne se déclenchaient pas pour lancer les défenses contre son attaque.

Mais il y a plus. L’équipe scientifique a également montré comment la variante Alpha est capable de produire une grande quantité de une protéine appelée Orf9b, qui est responsable de réduire davantage la réponse de notre système immunitaire.

Est Orf9b envahirait d’autres protéines humaines, appelées Tom70, qui se chargent de lancer le message d’alerte avant l’entrée d’un virus afin que cet interféron soit produit pour aider à stopper sa progression.

De cette façon la variante Alpha parvient à éviter toute possibilité de réponse immunitaire complète.

Cette caractéristique, qui réside dans l’une de ses mutations, la rend encore plus invisible pour notre corps.

La réponse tardive à la variante Alpha

Notre organisme, selon l’étude, est capable de désactiver la fonction de ces protéines virales douze heures après leur entrée dans l’organisme du patient infecté.

Face à cette situation d’impuissance de notre organisme, cette désactivation des alarmes et le passage silencieux du virus, le système immunitaire des personnes affectées par cette variante se produit beaucoup plus tard qu’avec d’autres souches.

En conséquence de cette réponse tardive, et face à la situation avancée du virus, l’organisme met toute la viande sur le gril pour l’expulser, générant une réponse plus violente.

Pour cette raison, les patients infectés par le Souche Alpha du coronavirus finissent par répondre avec plus de mucus chargé de virus, à la fois dans le nez et dans la bouche, rendant sa propagation plus perceptible.

Une situation préoccupante qui répondrait aux raisons qui ont fait que la variante Alpha du coronavirus est la plus contagieuse de toutes celles qui ont existé à ce jour.

Et c’est que, bien qu’il ait également été confirmé que d’autres variantes telles que Delta Oui Bêta ils désactivent la production d’interféron de manière remarquable, ils ne produisent pas cet effet de propagation des protéines Orf9b qui désactivent le deuxième mécanisme d’alarme de notre organisme.