Les raisons pour lesquelles l’Afrique lance des satellites dans l’espace

21/12/2021 à 10h40 CET

SPORT.es

Le lancement de satellites dans l’espace est une chose à laquelle nous nous sommes habitués ces dernières années. De plus en plus de pays entrent dans cette dynamique de lancement d’éléments électroniques en orbite terrestre. Depuis environ cinq ans, les pays occidentaux conçoivent et développent de nouveaux types de satellites pour réduire les coûts et améliorer les performances. Cependant, certains pays ont pris du retard dans cette course à l’espace. Parmi eux les pays africains. Pour se faire une idée, seule une personne sur trois en Afrique a accès au haut débit.

Bien que cela soit et ait été un problème pour l’Afrique, la vérité est que certains pays du continent ont appuyé sur l’accélérateur pour changer la situation existante. Treize pays ont lancé et envoyé des satellites dans l’espace pour changer tout cela. Le soi-disant « Continent noir » a mis les batteries dans des éléments électroniques et spatiaux pour atteindre d’autres pays du monde.

La raison est évidente, le monde de l’information ne peut plus attendre. Les gouvernements africains en ont pris conscience et ont l’intention d’apporter le réseau à leurs citoyens dès que possible.