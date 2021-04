Les raisons pour lesquelles les gauchistes ne désarmeront jamais avec succès les Américains ⋆ .

par Brandon Smith, Alt Market:

La confiscation des armes à feu a toujours été le Saint Graal des régimes totalitaires. Sans désarmement, un contrôle totalement centralisé d’une population n’est pas possible. Et s’il est vrai que tous les régimes pervers ne cherchent pas à désarmer chaque citoyen (du moins pas tout de suite), ils désarment toujours les personnes qu’ils ont spécifiquement l’intention de blesser le plus.

Par exemple, les défenseurs du contrôle des armes à feu aiment aujourd’hui souligner que le Troisième Reich en Allemagne n’a pas désarmé l’ensemble de la population allemande. C’est une position plutôt bizarre pour les gauchistes qui pleurent et hurlent continuellement à propos des nazis à chaque coin et derrière chaque arbre, mais ils défendront TOUJOURS leurs politiques de saisie d’armes en affirmant que les nazis n’étaient pas aussi mauvais que les conservateurs le supposent. Bien sûr, ce qu’ils mentionnent rarement, c’est que les nazis ont désarmé des millions de personnes; la plupart d’entre eux sont des juifs et des opposants politiques en vertu des lois allemandes de 1938 sur les armes à feu.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Les nationaux-socialistes ont désarmé le peuple qu’ils prévoyaient de détruire. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi; ils ne voulaient pas que leurs cibles puissent riposter. Ils ont permis à leurs partisans politiques de conserver leurs armes légalement; ce n’est pas un assouplissement des lois sur les armes à feu, en fait, c’est l’inverse – c’est une application sélective de la confiscation des armes à feu basée sur la loyauté idéologique.

De façon hilarante, les gauchistes américains confrontés à ce fait doublent leurs arguments sur le contrôle des armes à feu. Au lieu d’admettre leur folle erreur, ils diront: «Oui, les nazis ont désarmé les juifs et les autres, mais avoir des armes n’aurait fait aucune différence pour leur sauver la vie…» Et là vous l’avez – La logique circulaire la plus rétrograde de tous les temps. Si les Juifs et les autres propriétaires d’armes à feu ne dissuadaient pas leur massacre, alors pourquoi les nazis se donneraient-ils la peine de les désarmer en premier lieu? Les gauchistes n’ont pas de réponse à cette question.

Ils essaient d’argumenter contre les faits en utilisant une hypothétique; vraiment, comment le sauraient-ils? Peut-être que posséder des armes à feu aurait pu sauver la vie de millions de personnes que les nazis considéraient comme des ennemis de l’État? Peut-être que cela aurait eu un effet dissuasif sur l’Holocauste? Peut-être que les nazis auraient eu peur d’étendre la tyrannie en Europe s’ils avaient dû s’inquiéter de la riposte de leur propre population et de perturber leur élan? Peut-être que la Seconde Guerre mondiale n’aurait jamais eu lieu? Nous pourrions argumenter des hypothèses toute la journée…

Ce que nous savons avec certitude, c’est que le désarmement est TOUJOURS l’une des premières étapes des totalitaires pour consolider leur contrôle sur une population, et c’est le plus courant parmi les plus grands tueurs politiques de l’histoire moderne – Et non, ce ne sont pas les nazis; ce sont les communistes.

Alors qu’un débat fait rage sur le nombre exact de décès attribués aux gouvernements communistes, on estime qu’ils sont responsables d’environ 65 à 100 millions de meurtres au cours du siècle dernier, un génocide au-delà de tout ce que l’histoire a jamais vu auparavant. Ces décès ont été causés par des moyens directs, tels que tirer sur des dissidents, ou des moyens indirects, comme emprisonner des dissidents jusqu’à ce qu’ils meurent de complications, ou voler des vivres dans les communautés rurales et leur permettre de mourir de faim en masse.

Staline, en particulier, a déclaré que tout vol de biens de l’État était un crime passible de la peine de mort. Il a ensuite déclaré en même temps que toute la production, y compris la production alimentaire, était la propriété de l’État. Donc, si vous mangez de la nourriture qui ne vous a pas été accordée par l’État, vous volez, et vous pourriez donc être abattu. Voyez comment cela fonctionne?

Rien de tout cela n’aurait été possible sans la mise en place de lois sur le contrôle des armes à feu et la confiscation avant la promulgation du génocide plus large. En 1918, les bolcheviks et le Conseil du commissaire du peuple ont ordonné aux citoyens russes de remettre leurs armes à feu sous peine de poursuites. Les restrictions et les peines des armes à feu ont été augmentées au fil des ans jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Soviétiques répugnaient à armer leur propre population en réponse à l’invasion nazie. En fait, la facilité avec laquelle l’armée nazie a traversé le front de l’Est était en partie due au désarmement de la population russe.

Les gouvernements communistes n’autorisent les gens à avoir des armes à feu que lorsqu’ils se battent contre les ennemis idéologiques et étrangers du régime. Vous avez le droit d’être de la chair à canon pour les élites, vous n’avez pas les moyens de vous défendre contre ces mêmes élites.

Les Américains (principalement des Américains conservateurs) ont une compréhension approfondie de cette dynamique. Alors que les gauchistes sont plus préoccupés par la réécriture de l’histoire à leur avantage, nous sommes plus soucieux d’en tirer des leçons. Nous savons où mène le contrôle des armes à feu, tout comme les pères fondateurs de notre nation, c’est pourquoi ils ont codifié la propriété des armes à feu dans la constitution américaine comme un droit inaliénable en vertu du 2e amendement. Voici les raisons pour lesquelles les gauchistes, les mondialistes et les communistes ne pourront JAMAIS désarmer la population américaine comme ils l’ont fait dans les nations précédentes …

En savoir plus @ Alt-Market.us