Les raisons pour lesquelles les jeunes n’obtiennent plus leur permis de conduire | Moteur

En quatre ans, l’Espagne a perdu 2 millions de conducteurs. Uber attribue cela au désintérêt des jeunes, et les statistiques le confirment. Pourquoi les jeunes ne veulent-ils pas obtenir leur permis de conduire ?

Il y a quelques semaines, Uber a publié une étude dans laquelle il affirmait que seuls 58% des jeunes nés après 1995 ont un permis de conduire, contre 81 % de leurs parents, du même âge.

Au-delà de l’intérêt personnel et du faible échantillon d’Uber (2 500 entretiens), les statistiques de la DGT semblent leur donner raison : entre 2015 et 2019 2 millions de conducteurs ont été perdus en Espagne, et parmi ceux qui restent seulement 25 % ont entre 18 et 34 ans, contre 40 % il y a 20 ans.

Les plus jeunes se désintéressent de la conduite automobile. Quelles sont les raisons? Notre collègue Iván Fombella d’Auto Bild a enquêté sur eux.

Un produit de luxe

La principale raison pour laquelle les jeunes n’obtiennent pas leur permis de conduire est économique. Tant le permis lui-même que la voiture et son entretien, ils coûtent de l’argent qu’ils n’ont pas.

Avec un taux de chômage des jeunes d’environ 40% et des salaires milleurista, il est très difficile de payer les frais de voiture, les assurances, le carburant et l’entretien.

Même le permis lui-même est déjà un mur. En Espagne, l’obtention d’un permis de conduire coûte en moyenne entre 665 et 1 500 euros, selon la ville et le nombre de fois que vous devez passer les examens.

C’est une somme importante que beaucoup de jeunes n’ont pas. Ou ils ne le dépensent pas s’ils ne peuvent pas acheter une voiture plus tard.

Technologie et style de vie

D’autres sondages nous disent que les jeunes préfèrent un bon téléphone portable à une voiture. Son mode de vie est différent de celui de ses parents, et il s’est imposé avec la pandémie.

Ils n’ont plus besoin de se déplacer en voiture pour voir leurs amis, car ils le font par appel vidéo, ou d’aller au centre commercial pour acheter, maintenant ils ramènent tout à la maison.

Beaucoup de leurs passe-temps, des jeux vidéo aux films, aux séries ou à la musique, sont disponibles sur les téléphones portables via le streaming ou les achats numériques.

Cet appareil remplace l’ancienne radio d’une vieille voiture et propose Android Auto ou Apple CarPlay avec des assistants vocaux de Google et Siri, des applications de Google, YouTube, Spotify et bien plus encore.

La nouvelle mobilité urbaine

Bien sûr, ce n’est pas que les jeunes passent toute la journée à la maison. Mais maintenant quand ils doivent déménager ils ont beaucoup plus d’options de mobilité que leurs parents.

Peut utiliser un scooter, un vélo ou une moto électrique, mais aussi un Uber et assimilé, ou louer les scooters, vélos ou voitures électriques susmentionnés sans permis.

Les transports publics, les lignes de bus, les trains et les services tels que l’AVE se sont également améliorés.

Environnementalisme

Les jeunes ont une conscience écologique plus ancrée. Après tout, ce sont eux qui hériteront d’une planète malade à cause de leurs parents, et ils considèrent les voitures à combustion comme l’une des principales causes de cette maladie.

L’arrivée des voitures électriques peut vous donner envie de récupérer votre permis de conduire.

Ce n’est plus un symbole de statut

Avant d’avoir sa propre voiture, même si c’était une voiture d’occasion qui tombait en ruine, c’était un symbole de liberté et d’autonomie de jeunesse, d’âge adulte, voire de rébellion.

Ces valeurs n’existent plus chez les plus jeunes, qui ont d’autres intérêts, comme être populaire sur les réseaux sociaux ou les jeux multijoueurs en ligne, et se vantent même de ne pas avoir besoin de voiture car ils utilisent un scooter, les transports en commun, etc.

De moins en moins, et de plus en plus urbain

L’Espagne est l’un des pays où le taux de natalité est le plus faible et le pourcentage de jeunes par rapport à la population totale est plus faible.

Les jeunes des zones rurales, là où l’on a le plus besoin d’une voiture, ils déménagent dans les villes, où de plus grandes options de mobilité le rendent moins nécessaire.

En additionnant toutes ces raisons, on peut comprendre car les jeunes sont de moins en moins intéressés par l’obtention de leur permis de conduire.

Reste à savoir si c’est temporaire et temporaire, ou si nous sommes vraiment confrontés à un changement de génération.