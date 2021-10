Les raisons pour lesquelles Toyota et BMW misent sur l’hydrogène | Moteur

Toyota et BMW sont des exemples de ceux qui maintiennent leur engagement envers ce système. Pourquoi Toyota et BMW parient-ils sur l’hydrogène ?

Hydrogène oui ou hydrogène non ? La vérité est que même les entreprises ne sont pas claires à ce sujet. Il existe des exemples dans l’industrie d’investissements importants dans ce type de voiture comme il y en a de l’inverse. Toyota et BMW sont des exemples de ceux qui maintiennent leur engagement envers ce système, une technologie qui pourrait à l’avenir être placée au-dessus de l’électrique. Parce que Toyota et BMW misent sur l’hydrogène?

Et à commencer par Toyota, nous sommes face à la marque qui a le plus de conviction sur un horizon d’hydrogène. L’entreprise japonaise fait valoir qu’elle est abondante et que son utilisation n’émet pas de CO2.

De même, ils sont basés sur ce que le carburant est avec une densité énergétique plus élevée et qui peut être stocké ou transporté sur une longue distance. Les prototypes FCEV de Toyota ont commencé à arriver en 1996, mettant sur le marché son premier véhicule à pile à hydrogène en 2015.

Le gros problème reste leur coût, car ce ne sont pas exactement des voitures abordable. Et pour le rapprocher d’un plus grand nombre, Toyota a lui-même accordé 5 680 brevets liés à l’hydrogène en janvier 2015. Au Japon, ils y croient davantage, mais en Europe, il semble que nous ne le voyions pas. Ou du moins pour l’instant.

D’autre part, BMW, une marque basée en Europe et l’un des principaux constructeurs mondiaux. En fait, il a été l’un des pionniers, car en 2006, ils ont présenté l’Hydrogen 7, une série 7 avec un moteur V12 pouvant fonctionner à l’essence ou à l’hydrogène. De plus, ils prévoient de lancer un X5 électrique avec une pile à combustible, un modèle qui arrivera sur le marché en 2025.

Et ce ne sont pas les seuls, mais peut-être ceux qui investissent le plus. Le partenariat BMW-Toyota pourrait être très fructueux, à l’image de l’Audi-Hyundai.

Et quelle est la raison ? BMW estime que d’ici la fin de la décennie, il y aura une marché de masse pour ce type de véhicule, raison suffisante pour continuer à parier sur eux. Il faut seulement que les autorités compétentes parient également là-dessus.

Cet article a été publié dans Autobild par Enrique León.