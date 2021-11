Les Rams célèbrent le commerce de Von Miller avec un retour de flamme de tous les temps

Les Rams de Los Angeles ont accepté lundi l’un des plus gros mouvements de la saison de la NFL en acquérant le secondeur du Pro Bowl à huit reprises Von Miller des Broncos de Denver pour deux choix de repêchage de la deuxième journée en 2022, selon Adam Schefter d’ESPN.

L’accord donne instantanément à l’un des favoris du Super Bowl de la ligue (+650 chez Tipico Sportsbook après l’échange) un autre meneur de jeu de marque en défense à associer à Aaron Donald, Jalen Ramsey et Leonard Floyd. Los Angeles a peut-être construit l’une des unités les plus redoutables de la ligue. Rien de tout cela n’est en cause.

Cependant, ce qui a soulevé quelques sourcils, c’est la façon dont l’équipe a choisi de célébrer l’accord en attente sur les réseaux sociaux.

Nous sommes tous dedans. pic.twitter.com/3Z0ELD11RW – Los Angeles Rams (@RamsNFL) 1er novembre 2021

Dans un tweet posté peu de temps après l’annonce de la nouvelle, les Rams ont envoyé un GIF de John Malkovich dans le rôle de Teddy KGB, un gangster qui anime des jeux de cartes underground dans le film « Rounders » de 1998 – un film de poker presque parfait qui mérite certainement plus de discussions lors d’un date ultérieure. La scène dans laquelle le GIF a été extrait montre un Teddy trop confiant et pompeux éclaboussant le pot face au désespéré Mike McDermott de Matt Damon.

Le problème – et une alerte spoiler rapide pour ceux qui n’ont pas vu le film – est que Teddy perd plus de 60 000 $ au profit de Mike à la fin de cette scène ! Le call « all-in », les éclaboussures de pot, la consommation d’Oreo… tout se retourne contre Teddy KGB de manière aussi spectaculaire que l’accent avec lequel Malkovich a choisi de le représenter.

Cela n’a pas échappé à un certain nombre de personnes qui ont répondu au tweet des Rams.

Félicitations donc aux Rams de Los Angeles pour l’atterrissage de Miller et le renforcement de leur défense pour une course en séries éliminatoires. Espérons que cela fonctionne beaucoup mieux pour eux que leur GIF ne le suggère.

