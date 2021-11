Les Rams continuent de tracer leur propre chemin dans la course aux armements de la NFL

Quelques années après que Nick Saban a quitté la NFL, il a expliqué qu’il n’aimait tout simplement pas le jeu professionnel parce qu’il réalisait qu’il ne pouvait pas contrôler son propre destin. Il y a un brouillon, il y a une agence libre, et il y a beaucoup de chance en jeu et beaucoup trop d’inconnues et de variables pour un homme avec une haine si profonde des inconnues et des variables. Plus tôt cette saison, Saban a qualifié le score du match de « facteur externe ». C’est un homme qui croit en l’exécution exacte de ce qui est devant lui. Il ne pouvait pas contrôler son propre destin dans la NFL, alors il est parti pour un endroit où il le pouvait, et il l’a fait.

J’en parle parce qu’il y a une équipe qui a trouvé un moyen de faire la chose la plus proche pour contrôler votre propre destin dans un sport dans lequel ce n’est pas censé être possible. Ce sont les Rams de Los Angeles et ils ont maintenant échangé cinq choix de repêchage 2022 contre des vétérans de la NFL. Lundi, ils ont échangé un choix de deuxième et troisième ronde contre le septuple passeur All-Pro Von Miller. C’était un mouvement typique des Rams : très peu de gens l’ont vu venir, mais une fois qu’il a été signalé que les Rams avaient abandonné quelques choix de repêchage pour un joueur établi, il a vérifié. De leur propre récolte actuelle de choix en 2022, sans compter les choix compensatoires, la première sélection des Rams viendra au cinquième tour. C’est une belle vie d’être un éclaireur au collège des Rams.

Von Miller n’est pas le meilleur passeur de la NFL. Il n’est pas, comme Aaron Donald ou Jalen Ramsey, parmi les meilleurs à son poste. Mais il a 28 pressions et cinq sacs cette saison, se classant à égalité au 19e rang de la NFL dans chaque catégorie. Selon Pro Football Focus, il est à égalité au 12e rang du taux de victoires dans la passe. La défense des Rams a évolué à partir du schéma de l’entraîneur des Broncos, Vic Fangio. Miller ne sera pas un candidat MVP à Los Angeles, comme l’est le quart-arrière Matthew Stafford, mais il aidera les Rams 7-1, qui ont déjà l’une des défenses les plus talentueuses du football. Ce commerce pourrait être un trop-payé (les Rams abandonnent probablement plus en partie parce que les Broncos mangent la majeure partie du salaire de Miller), mais cela pourrait aussi les emmener à un Super Bowl à partir d’un NFC inhabituellement empilé.

Plus que tout ce qui a à voir avec Miller et tout ce qu’il lui reste, cependant, je suis intrigué par ce que cette décision signifie pour la constitution d’équipes en 2021. Au fil des ans, j’ai appris combien peu d’équipes essayaient de gagner un championnat chaque saison. Il y a quelques années, une personne intelligente de la NFL estimait que seules une dizaine d’équipes tentaient activement de remporter le Super Bowl au cours d’une saison donnée. L’entraîneur de San Francisco, Kyle Shanahan, a déclaré sur le podcast Flying Coach que le nombre était d’environ cinq et que les autres équipes essayaient de survivre. Dans son nouveau livre sur la dynastie des Patriots, It’s Better to Be Feared, Seth Wickersham écrit que Jimmy Johnson a dit à Bill Belichick que si vous vous écartez du chemin, 20 équipes se retireront de la compétition. Préserver l’emploi, économiser de l’argent et ne rien faire de trop bizarre pour vous faire remarquer sont des principes directeurs dans de nombreux front-offices. Ce commerce pourrait être la nouvelle norme pour la douzaine d’équipes qui ne se sont pas retirées de la compétition. Voilà à quoi ressemble le fait d’essayer de gagner en 2021, et cela s’applique non seulement aux Rams, mais à toutes les équipes qui tentent d’avoir un alignement pour le Super Bowl.

Il est simpliste de dire que les Rams sont tous dedans. Ils ont tous été marqués en 2018 et l’ont été toutes les années suivantes. Ils n’ont jamais retiré leurs jetons du pot, c’est ainsi qu’ils fonctionnent. Je pense qu’ils ont fait ce que Saban rêvait de faire : ils savent ce qu’ils obtiennent dans presque chaque transaction. Cette tactique a déjà été essayée – les équipes de George Allen à Washington dans les années 1970 ont été construites sur des échanges de choix pour les joueurs. Incroyablement, il a déjà échangé les mêmes choix deux fois et a fait les séries éliminatoires avec les joueurs acquis des transactions avant que quiconque ne le remarque (l’équipe a ensuite été condamnée à une amende pour avoir échangé des choix « faux »). Mais les Rams sont uniques dans la NFL moderne. Les sélections au repêchage sont devenues une denrée précieuse, de plus en plus après la convention collective de 2011 qui a rendu les contrats de recrues contrôlés et bon marché. Les recrues sont devenues la plus grosse affaire du sport même s’ils étaient encore inexpérimentés et inconnus.

Les Rams ont décidé de miser gros sur l’expérience et les connaissances. Ils ont levé une couche de doute sur l’acquisition de joueurs, échangeant des choix pour des joueurs établis. Ils paient un prix historiquement élevé pour cette stratégie : ils n’ont pas sélectionné au premier tour depuis 2016 et ont échangé plusieurs autres choix lors des tours suivants. En donnant la priorité aux vétérans, les Rams ont construit une liste avec plusieurs joueurs sur des accords lucratifs – sept Rams en moyenne plus de 10 millions de dollars par an et six font plus de 15 millions de dollars, et ce groupe n’inclut pas Miller, qui est dans les dernières semaines de un accord de 114 millions de dollars qu’il a signé en 2016. Les Broncos paient la quasi-totalité des 9,7 millions de dollars restants que Miller doit encore à cet accord, ce qui fait que le plafond des Rams ne coûte presque rien. Cela aide à expliquer pourquoi un joueur comme Miller, qui est à quelques mois de l’agence libre, coûte autant (ou plus) en capital de draft que certains meilleurs joueurs.

« Je pense que dans le monde du sport en ce moment, il y a eu, que ce soit le phénomène de tanking ou le phénomène de draft-pick, tout le monde veut cette très longue fenêtre, et vous ne pouvez pas avoir peur de lever la main et de dire: » Vous savez quoi , cela s’est produit un peu plus vite que nous ne le pensions », m’a dit Kevin Demoff, directeur des Rams, en 2019, juste avant que son équipe ne joue contre la Nouvelle-Angleterre au Super Bowl. Demoff m’a dit ce soir-là qu’il pensait que gagner est l’avantage concurrentiel ultime.

Ce commerce ne concerne pas seulement les Béliers; il s’agit du coût de faire des affaires dans la NFL et de la barrière à l’entrée pour être réellement compétitif. J’ai longtemps été obsédé par le phénomène « all in » et ce que cela signifie pour la constitution d’équipes. Le directeur général des chefs Brett Veach m’a dit un jour que les équipes doivent être ce que la plupart considèrent comme « all in » chaque année. C’est logique : les équipes qui se disputent les championnats deviennent de plus en plus agressives. Le plafond salarial, qui a explosé au cours de la dernière décennie avant de s’aplatir au cours des deux dernières années, augmentera à nouveau plus tard cette décennie. Les grandes balançoires sont l’avenir, pas une valeur aberrante. La NFL empêche les stars d’atteindre une véritable agence libre avec l’étiquette de franchise – vous ne verrez jamais Jalen Ramsey ou Matthew Stafford frapper le marché libre à leur apogée – donc les échanges de choix pour les joueurs sont une stratégie aussi bonne que n’importe quelle autre pour acquérir des joueurs de ce calibre.

Il y a un type d’arrogance dans les équipes qui pensent qu’elles peuvent surpasser leurs concurrents. Au fil du temps, très peu d’équipes ont été meilleures au repêchage que l’équipe moyenne. Il y a deux façons de lutter contre cela : la stratégie employée par les Browns de l’ère Sashi Brown ou, dans une fenêtre plus petite, les Dolphins de Miami des dernières années, qui ont collecté autant de choix que possible, échangeant et prenant plus de swings. Ou, faites ce que les Rams ont fait et ne choisissez pas du tout. Il existe de nombreuses façons de constituer une équipe de la NFL – les Patriots ont dominé le repêchage en échangeant et en écrasant après le premier tour. Les Chiefs ont repêché la plupart de leur noyau, mais échangent toujours des premières contre des partants établis. Il n’y a pas de chemin garanti vers le succès. La seule chose que vous pouvez dire avec certitude à propos de cette équipe des Rams est que si quelqu’un vous a dit que cet échange a été fait et que personne ne vous a dit les équipes impliquées, vous auriez deviné que les Rams étaient l’équipe qui échangeait les choix.

Cela pourrait déclencher une mini-course aux armements avant la date limite des échanges, car les équipes talentueuses de la NFC recherchent de l’aide. Ou cela pourrait être la confirmation que personne n’est aussi agressif que les Rams. Mais c’est un signe des choses à venir. Il n’y a, comme Jason Fitzgerald d’Over the Cap l’a écrit lundi, aucune raison pour que les équipes attendent l’intersaison pour faire ce genre d’échanges. «Si vous êtes un candidat aux séries éliminatoires, il n’y a aucune raison d’attendre l’année prochaine pour faire un échange pendant l’intersaison ou de payer trop cher en agence libre alors qu’il y a tant de fluctuations d’une année à l’autre dans la NFL. Saisissez l’opportunité si elle se présente lorsque vous savez que vous êtes bon et que c’est ce que les Rams ont fait ici et continuent de faire », a écrit Fitzgerald. Les Rams, en bref, ont décidé de contrôler leur propre destin.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer