Les Rams de Los Angeles échangent contre un demi-champion du Super Bowl

Les Rams de Los Angeles viennent d’ajouter un retour dynamique à l’alignement. Mercredi, les Rams ont annoncé qu’ils avaient échangé contre le porteur de ballon des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Sony Michel. Selon ESPN, les Patriots recevront deux choix de repêchage conditionnels – un au cinquième tour et un autre au sixième des Rams.

Michel faisait partie de l’équipe des Patriots 2018 qui a battu les Rams au Super Bowl. Dans le match, Michel s’est précipité pour 18 courses pour 94 verges et a marqué le seul touché dans la victoire 13-3. La saison dernière, Michel n’a disputé que neuf matchs et a couru pour 449 verges et un touché en 79 courses. À l’époque, Michel souffrait d’une blessure au quadriceps. Il y avait des rumeurs selon lesquelles les Rams cherchaient à échanger pour Michel depuis que les Patriots l’avaient sur le bloc commercial.

Avant le début du camp d’entraînement, les Rams ont perdu l’étoile montante Cam Akers pour la saison après s’être déchiré le tendon d’Achille droit pendant l’entraînement. “C’est évidemment un grand coureur, mais il a des capacités de receveur de passes venant du champ arrière, et nous pouvons le déplacer et le mettre dans la fente ou l’emplacement du récepteur extérieur”, a déclaré l’entraîneur-chef des Rams McVay à propos d’Akers à Los Angeles. Daily News en juin. “Il n’y a pas de limites, mais nous verrons comment cela prendra vie.”

Michel aura la chance de voir beaucoup d’action tout de suite puisqu’il n’y a pas beaucoup d’expérience au poste de demi offensif. Il est probable que le vétéran porteur de ballon Darrell Henderson Jr. sera le partant au début de la saison, mais si Michel est en bonne santé, il jouera un rôle important dans une attaque remaniée des Rams dirigée par le quart-arrière Matthew Stafford, qui a été acquis par l’équipe plus tôt cette année.

Michel a été repêché par les Patriots n ° 31 au total en 2018 en provenance de Géorgie. Il a connu une solide saison recrue, cumulant 931 verges et six touchés en 13 matchs. En 2019, Michel a accumulé 912 verges et sept touchés en 16 matchs. Pendant son séjour à Georgia, Michel a accumulé 3 613 verges et 33 touchés en 47 matchs. Il a été MVP du Rose Bowl Game en 2018 et a aidé les Bulldogs à atteindre le match de championnat national la même année.