Les Rams remportent une énorme victoire de la NFC West contre les Cardinals

Deux mauvais jeux de Kyler Murray. C’est tout ce qu’il a fallu pour changer la position des Cardinals de l’Arizona dans la NFC, et peut-être aussi dans la NFC West.

C’est pourquoi la NFL est si difficile. Les Cardinals avaient le meilleur bilan de la ligue jusqu’au coup d’envoi de lundi soir. Ensuite, les Cardinals ont perdu 30-23 contre les Rams de Los Angeles – et ont eu une chance d’égaler au moins après une récupération tardive d’un coup de pied en jeu, mais Aaron Donald a terminé le match avec un sac – et se réveillera mardi en tant que tête de série n ° 3 dans le NFC. Ce sont trois mois de très bon football qui se sont un peu défaits par une défaite. Les félicitations reçues par les cardinaux seront remplacées par du scepticisme et des questions sur leur légitimité. C’est la vie dans une ligue incroyablement compétitive.

Ce n’est même pas comme si lundi soir était une explosion. Les Rams étaient meilleurs, mais pas d’une tonne. Le match s’est retourné sur deux mauvais jeux que Murray aimerait sûrement récupérer. Deux jeux qui pourraient coûter cher aux Cardinals lorsque les playoffs seront classés. Ces erreurs pourraient même coûter à l’Arizona un titre de division.

Kyler Murray a quelques mauvais INT

Les cardinaux sont sortis forts. Ils menaient 3-0 tôt et conduisaient pour plus. Ils sont entrés dans la ligne des 10 mètres. Puis Murray a fait sa première erreur.

Murray a essayé de forcer une passe. Il a été basculé sur la ligne par le grand Aaron Donald et intercepté par le secondeur Ernest Jones. Il a été retourné sur 31 verges, mettant en place un long trajet et un touché qui ont donné aux Rams une avance de 7-3. Donald a fait un excellent jeu, mais il aurait pu être intercepté de toute façon. Il n’y avait tout simplement aucun endroit où Murray pouvait serrer le ballon au receveur Zach Ertz. Si Murray l’avait jeté au sol et avait survécu pour réessayer au troisième essai, peut-être que les Cardinals menaient 10-0 ou au moins 6-0 et le jeu se déroulerait différemment.

La deuxième interception était indéniablement la faute de Murray. Les Rams ont marqué rapidement sur un long touché de Van Jefferson Jr. pour commencer la seconde mi-temps. Un déficit de sept points n’était pas grave pour l’Arizona. Mais les Rams ont poussé l’avance à 14 après que Murray ait tenté de faire une passe sur Leonard Floyd. Cela n’a pas échappé à Floyd, qui l’a annoncé pour une interception. Les Rams ont encaissé ce chiffre d’affaires avec un court trajet qui a été couronné par un touché de Cooper Kupp.

C’était ça. Deux gros revirements qui ont mené à 14 points des Rams. Les Cardinals ont plutôt bien joué. Murray a également fait beaucoup de bons jeux. Mais dans un match serré contre un rival de division talentueux, les deux erreurs sont tout ce dont Los Angeles avait besoin pour prendre le contrôle du match et faire perdre aux Cardinals le contrôle de la tête de série de la NFC.

Kyler Murray des Cardinals de l’Arizona est plaqué par Greg Gaines des Rams de Los Angeles. (Photo de Norm Hall/.)

Les Rams remportent une grande victoire

C’était une excellente performance des Rams, qui ont commencé la saison à chaud mais n’avaient pas battu un adversaire de qualité depuis un moment.

Les Rams ont découvert lundi qu’ils seraient privés du demi de coin vedette Jalen Ramsey et de l’ailier rapproché Tyler Higbee, qui ont été mis sur la liste COVID-19. Les Rams avaient deux matchs de retard sur les Cardinals, avaient déjà perdu contre l’Arizona par 17 plus tôt dans la saison, et une défaite lundi soir aurait effectivement mis fin à la course de division. Leur dos était contre le mur, et ils ont répondu. Murray a fait des erreurs lors de ces grosses interceptions, mais la défense a le mérite de les avoir forcées. Stafford a fait de beaux lancers, en particulier sur le touché de 52 verges à Jefferson. Kupp était absolument génial, comme d’habitude. Il a réussi 13 attrapés pour 123 verges. La défense des Rams a obtenu deux arrêts cruciaux au quatrième but, un sur une rare chute de DeAndre Hopkins et un autre lorsque James Conner a été court-circuité au quatrième quart. C’est une victoire qui maintient les espoirs divisionnaires des Rams vivants.

Les Packers de Green Bay et les Buccaneers de Tampa Bay sont maintenant à égalité avec les Cardinals pour le meilleur record de la NFC. Dans le champ élargi des séries éliminatoires, une seule équipe de chaque conférence obtient un laissez-passer. La course à la tête de série n°1 est énorme. Les Cardinals ont été à cet endroit la majeure partie de la saison, mais ne le sont plus.

Les Cardinals ont reçu une leçon précieuse lundi. Les marges d’erreur en tant que concurrent du Super Bowl sont pratiquement inexistantes. Même quelques erreurs peuvent changer une saison entière.