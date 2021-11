Les Rangers annoncent que trois entraîneurs rejoignent le «fier» Van Bronckhorst à Ibrox

Les Rangers ont confirmé que Roy Makaay, Yori Bosschaart et Arno Phillips formeront le nouveau staff du manager Giovanni Van Bronckhorst.

Makaay rejoint en tant qu’entraîneur de l’équipe première, Bosschaart en tant qu’analyste de la performance et Phillips en tant qu’entraîneur de fitness, le nouveau patron Van Bronckhorst révélant également sa «fierté» d’avoir pris la direction d’Ibrox lors de sa conférence de presse d’introduction.

L’ancien attaquant néerlandais Makaay a remporté 43 sélections pour son pays et a remporté des titres de champion d’Espagne et d’Allemagne au cours de sa carrière de joueur. Il a occupé plusieurs postes d’entraîneur à Feyenoord depuis sa retraite et a travaillé avec van Bronckhorst de 2015 à 2019.

Bosschart a également travaillé aux côtés de van Bronckhorst à Feyenoord et à Guangzhou. Plus récemment, il a été analyste de performance avec l’équipe nationale des Émirats arabes unis.

Phillips, quant à lui, arrive avec une vaste expérience à travers le monde. Il a travaillé avec les équipes nationales de Corée du Sud, d’Australie, de Russie et de Turquie. Au niveau des clubs, il répertorie le PSV, le FC Schalke, Anzhi Makhachkala, Feyenoord et Guangzhou comme anciens employeurs.

En parlant du trio, Rangers Le directeur sportif Ross Wilson a déclaré : « Je suis ravi d’accueillir ce groupe d’employés pour soutenir Giovanni et poursuivre l’évolution de notre structure d’opérations de football en équipe première.

« J’ai rencontré les gars ces derniers jours et, comme Gio, ce sont tous des gens fantastiques ainsi que les meilleurs opérateurs dans leurs domaines.

« Nous avons déjà un excellent groupe de personnel et nos nouveaux ajouts s’intégreront bien à nos départements existants. »

Van Bronckhorst débordant de fierté

Van Bronckhorst, quant à lui, a affronté les médias à Ibrox à 15h30 lundi pour la première fois depuis qu’il a été nommé successeur de Steven Gerrard la semaine dernière.

Il a déclaré au site officiel du club : « Je suis très fier. J’ai passé un bon moment ici en tant que joueur. Et j’ai apprécié d’être de retour à Glasgow ces derniers jours.

« C’était une décision assez facile d’accepter ce travail.

« J’étais confiant que j’accepterais le poste parce que c’est un club que je veux diriger. Je veux apporter le succès au club.

« J’ai travaillé à Feyenoord, un club avec beaucoup de pression, donc j’espère que mon staff et moi pouvons avoir le même type de succès ici que nous avons eu là-bas. »

