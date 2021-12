Les Rangers appellent la LNH à apporter des modifications aux protocoles COVID

L’attaquant des Rangers de New York Ryan Strome passe ses vacances à jaloux de ses contemporains de la NFL et de la NBA. Mais il n’envie pas ce qu’il y a sous leurs arbres. Il est jaloux qu’ils aient eu l’opportunité de concourir, alors que lui et ses coéquipiers subissent une série de reports liés à COVID.

L’ailier gauche des Rangers de New York Artemi Panarin (10) garde la rondelle loin du défenseur des Coyotes de l’Arizona Cam Dineen (54) alors que le centre des Rangers Ryan Strome (16) regarde pendant la deuxième période d’un match de hockey de la LNH le mercredi 15 décembre 2021, à Glendale, Arizona. Les Rangers ont gagné 3-2. (Photo AP/Ross D. Franklin)

« Nous sommes tellement excités pour la saison, nous regardons les autres ligues jouer et nous voulons jouer », a déclaré Strome, selon le New York Post. C’est vraiment ça. »

La LNH a annoncé la semaine dernière qu’elle suspendait la saison pendant environ une semaine, puis s’est retirée des Jeux olympiques d’hiver. Maintenant, alors que les matchs devaient reprendre, la ligue a de nouveau appuyé sur le bouton de pause en raison de problèmes de COVID. Les 14 matchs prévus lundi ont été reportés, laissant Strome frustré : « Je ne sais pas. Je pense que nous devons probablement changer les protocoles. Par exemple, la NBA et la NFL jouent. »

Le centre des Rangers de New York Ryan Strome, à gauche, passe la rondelle alors que l’ailier droit de l’Avalanche du Colorado, Valeri Nichushkin, défend en deuxième période d’un match de hockey de la LNH, le mardi 14 décembre 2021, à Denver. (Photo AP/David Zalubowski)

« De toute évidence, nous avons un petit problème à la frontière. Nous avons plus d’équipes canadiennes que ces autres ligues, ce qui est unique mais, comme, je suis assis à la maison à Noël à regarder la NBA jouer au Madison Square Garden, et c’est comme un peu bizarre pour moi », a déclaré Strome au Post.

La NFL et la NBA ont récemment modifié les tests et/ou les protocoles COVID afin d’empêcher le report des matchs et les joueurs en action. Leurs changements sont loin d’être parfaits, mais permettent aux ligues de continuer à jouer. « Je pense que la façon dont les autres ligues l’ont géré, cela semble évidemment fonctionner et ils jouent à des matchs et nous regardons les matchs de football [Sunday] après l’entraînement », a déclaré Strome. « Donc je pense qu’avec tout, nous devons évoluer avec ce que nous avons traversé et je pense qu’il est probablement temps de regarder les choses. »

Le centre des Rangers de New York Ryan Strome, au centre, dépasse le défenseur de l’Avalanche du Colorado Jack Johnson, à droite, alors que l’ailier gauche JT Compher traîne le jeu en deuxième période d’un match de hockey de la LNH, le mardi 14 décembre 2021, à Denver. (Photo AP/David Zalubowski)

En supposant que la LNH décide de mettre un terme à sa récente habitude de reporter les matchs, les Rangers devraient reprendre la patinoire mercredi soir contre les Panthers.