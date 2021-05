Les Rangers de la Nouvelle République ne sont plus en développement actif ⋆ .

]]>]]>

Lors de la conférence Disney Investor Day de l’année dernière, Lucasfilm a annoncé une série de Guerres des étoiles projets télévisuels en préparation pour Disney +, y compris plusieurs retombées de Le mandalorien dans Star Wars: Ahsoka, Star Wars: Rangers de la Nouvelle République et Star Wars: Le livre de Boba Fett, qui aboutiraient tous à un «événement de narration».

Eh bien, il semble que ces plans ont maintenant changé, car Variety rapporte que Rangers de la nouvelle république n’est plus en «développement actif» chez Lucasfilm et semble avoir été complètement abandonné.

Bien que cela n’ait jamais été officiellement confirmé par Lucasfilm, Rangers de la nouvelle république devait suivre le personnage de Cara Dune, joué par Gina Carano, qui s’est retrouvée exclue de la Guerres des étoiles galaxy par Disney en février à la suite de publications «odieuses et inacceptables» sur les réseaux sociaux.

Dans cet esprit, il ne devrait pas être trop surprenant d’entendre que le projet n’avance plus, et j’espère qu’il n’aura pas trop d’impact sur les plans d’histoire globaux de Lucasfilm pour Le mandalorien et ses émissions associées.

