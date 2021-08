Les Rangers de Steven Gerrard, une équipe terrestre

09.08.2021 à 14h00 CEST

Le joueur historique de Liverpool Steven Gerrard’s Rangers Football Club a concédé sa première défaite en Premiership écossaise après 40 matchs consécutifs. Après 34 victoires et six nuls, plus un titre de champion invaincu, les Écossais ont perdu contre Dundee United (1-0) pour la première fois depuis mars 2020.

L’équipe britannique, qui sont sur les cordes en se qualifiant pour la phase de groupes de la Ligue des champions après avoir perdu 2-1 au match aller contre Malmö, a battu le Real Madrid lors d’une préparation amicale et a également obtenu un match nul contre Arsenal.

41 – Après avoir remporté la Premiership écossaise la saison dernière avec un record d’invincibilité, les Rangers ont subi une défaite en championnat pour la première fois en 41 matches (W34, D6), la dernière fois qu’ils ont subi une défaite de haut niveau en mars 2020 contre Hamilton avant aujourd’hui. Acide. pic.twitter.com/KdyRoDp6kr – OptaJoe (@OptaJoe) 7 août 2021

Les Rangers ont terminé une excellente saison dans la phase régulière de la ligue écossaise, mais il s’est retrouvé avec le mauvais goût dans la bouche du Elimination en quart de finale de Coupe d’Ecosse contre Saint Johnstone aux tirs au but et en 8es de finale de la Ligue Europa contre le Slavia Prague (1-3), ce qui lui a permis de concentrer tous ses efforts sur le tournoi national.

Rangers, une étape de croissance

Steven Gerrard est destiné à diriger Liverpool à l’avenir. L’une des plus grandes légendes du club est à l’entraînement et il sait déjà ce que c’est que de diriger les jeunes du club d’Anfield et ce n’est qu’une question de temps avant que cela n’arrive. En ce moment, il entre dans l’histoire avec les Rangers : il a atteint une ligue avec un statut d’invaincu et a un taux de victoire de 65,3%..

En 173 rencontres en tant qu’entraîneur de l’équipe première, le Britannique a réalisé 113 victoires, 36 nuls et 24 défaites.. Il a repris les rênes à l’été 2018 et est depuis entré dans le top 10 des entraîneurs les plus anciens avec 1 164 jours. Il est également le deuxième entraîneur avec le plus grand nombre de matchs après Walter Smith (223)..