Les Rangers déçus comprennent que la LNH se retire des Jeux olympiques

Plusieurs joueurs des Rangers ont été touchés par l’annonce de la LNH la semaine dernière qu’elle retirait ses joueurs des Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin en raison de préoccupations liées au COVID-19.

Adam Fox, le vainqueur en titre du trophée Norris de la ligue, devait être nommé dans l’équipe des États-Unis, mais le produit de Long Island manquera l’occasion de jouer sur la scène mondiale.

« Ouais, bien sûr. Vous comprenez tout ce qui se passe, mais je pense que presque tous les joueurs de hockey rêvent de jouer dans la LNH et de représenter leur pays aux Jeux olympiques », a déclaré Fox après l’entraînement de dimanche. « C’est donc évidemment décevant, mais vous comprenez les circonstances et vous pouvez le prendre pour ce que c’est. »

Le centre des Rangers Mika Zibanejad avait déjà été l’un des trois joueurs nommés dans l’équipe suédoise, tandis que Chris Kreider et Jacob Trouba avaient également des arguments solides à considérer pour l’équipe américaine. Les coéquipiers russes Artemi Panarin et Igor Shesterkin et les jeunes attaquants Kaapo Kakko (Finlande) et Filip Chytil (République tchèque) étaient également des candidats probables pour représenter leurs pays respectifs.

Adam Fox (à gauche) et Gerard Gallant (à droite) conviennent tous deux que la LNH a pris la bonne décision en se retirant des Jeux olympiques. ., Charles Wenzelberg

« C’est évidemment une décision difficile, mais c’est la bonne décision », a déclaré l’entraîneur des Rangers Gerard Gallant. « Je pense que chaque gars est déçu et chaque entraîneur est déçu, mais je pense que tout le monde à un homme dirait que c’est la bonne décision. Que pouvez-vous faire? »

Avec le gardien Alexandar Georgiev placé dans les protocoles de santé et de sécurité, Shesterkin était en retard sur la glace pour l’entraînement tout en subissant des tests. L’entraînement a commencé avec une découpe d’un gardien de but dans un filet et le directeur de l’équipement Tim Webb dans l’autre but jusqu’à ce que Shesterkin arrive aux chants de son prénom par ses coéquipiers et une série de coups de bâtons le long des bandes.

« C’est la première fois que je fais ça, c’est sûr », a déclaré Ryan Strome à propos d’un tir lors d’un entraînement. « C’était sympa, Igor nous a rejoints et a évidemment reçu une salve d’applaudissements. C’est bon.

« Je veux dire, écoutez, les temps sont différents et nous devons nous adapter. Ce n’est plus comme ça a toujours été. Nous comprenons cela. »

Avec son partenaire de défense (et colocataire) Ryan Lindgren et le défenseur Patrik Nemeth entrant également dans les protocoles, Fox a travaillé à l’entraînement aux côtés de Libor Hajek.

«Tous ceux qui l’ont eu jusqu’à présent se sont sentis bien. Beaucoup de gars asymptomatiques », a déclaré Fox. « Je n’ai pas parlé à Ryan, nous venons juste de rentrer aujourd’hui d’où nous étions, mais d’après ce que je sais, tout le monde va bien. »