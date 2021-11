Les Rangers du Texas signent un contrat avec Jon Gray

Les Rangers du Texas signé pour 4 saisons et 56 millions au lanceur droit Jon gris, qui a été lourdement persécuté dans la libre agence du MLB.

Après que les Rockies du Colorado ont tenté de le retenir et que les Astros, les Rangers et les Mets se sont intéressés à ses services, les Rangers ont ajouté Jon Gray ainsi que Kole Calhoum et Marcus Semien à leur liste signée.

Les chiffres de Gray en 2021

8 victoires, 12 défaites, 4,59 MPM, 149 manches et 157 retraits au bâton.

Gray, 29 ans, mesurant 6’4 et 227 livres, a joué 7 saisons dans la MLB pour les Rockies du Colorado, maintenant il passe à une autre équipe que si c’est dans une reconstruction massive où s’ils veulent concourir, ici il va avoir plus d’offensive de soutien.

Tout au long de sa carrière, le droitier n’a pas été un all-star ou un finaliste de Cy Young, mais son histoire de blessures gagnera toute équipe qui ne recherche pas un Jacob Degrom en agence libre.

Gray vient de lancer une manche éliminatoire où il a accordé 4 points avec 2 retraits au bâton dans un match de wild card en 2017 contre les Diamondbacks de l’Arizona, il était le perdant de ce match à élimination directe.

Les Rangers ont des perspectives d’élite visant à être de bons partants en 2021, ajouter un bras avec une certaine ancienneté n’est pas mal du tout. De plus, ils ont la promesse qu’ils ont rédigée récemment, le droitier Jack Leiter avec 102 MPH sur son bras.

Le lanceur agent libre Jon Gray est d’accord sur un accord avec les Texas Rangers, selon une source proche du dossier. – Robert Murray (@ByRobertMurray) 29 novembre 2021