Les Rangers interdisent les supporters qui ont scandé une chanson raciste sur la star celtique Kyogo Furuhashi après des images « écoeurantes et pathétiques » d’un voyage en bus

Les Rangers ont interdit les supporters qui ont été filmés en train de chanter une chanson raciste sur la star celtique Kyogo Furuhashi.

Les champions écossais de Premiership ont agi rapidement en réponse à des images d’un bus de supporters qui ont émergé sur les réseaux sociaux hier.

L’attaquant japonais a fait l’objet d’une chanson raciste

Après avoir immédiatement condamné la chanson sur l’attaquant japonais, les Rangers ont maintenant identifié les coupables et le club de supporters impliqués, infligeant des suspensions indéfinies aux deux.

“Les rangers peuvent confirmer qu’une enquête est désormais terminée concernant une vidéo circulant sur les réseaux sociaux hier”, indique un communiqué.

« Les individus impliqués ont été identifiés et seront bannis indéfiniment de tous les matchs des Rangers.

“En outre, le RSC dont ils étaient membres et avec lesquels ils ont voyagé pour le match, a été interdit de recevoir des billets pour les futurs matches.”

Le Celtic a déclaré dimanche soir dans un communiqué : « Si les informations sont exactes, alors un comportement raciste aussi écoeurant et pathétique envers Kyogo Furuhashi mérite une condamnation absolue.

«Malheureusement, un certain nombre de joueurs celtiques ont subi ces dernières années des abus racistes similaires.

« En tant que club ouvert à tous, nous sommes fermement opposés au racisme sous toutes ses formes et nous apporterons tout notre soutien à Kyogo.

« Toutes les parties prenantes doivent travailler ensemble pour lutter contre toutes les formes de sectarisme. »

Furuhashi, 26 ans, a rejoint le Celtic en provenance de Vissel Kobe plus tôt cet été et est déjà populaire à Parkhead avec six buts en sept matchs.

