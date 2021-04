Le record des Rangers en fusillades est tombé à 1-2 cette saison après leur défaite 3-2 samedi soir à Buffalo, qui a également marqué la huitième prolongation des Blueshirts de l’année et la deuxième en autant de matchs. Les Rangers et les Sabres ont effectué un seul tir au but chacun pendant la période supplémentaire samedi soir.

«Les prolongations sont un peu un jeu de dés à trois contre trois, a déclaré le défenseur Adam Fox. «Je pense que nous les avons simplement laissés traîner, ils obtenaient des inscriptions faciles et une belle apparence tout au long de la période. Ils ont capitalisé sur un tiers. Ce n’est tout simplement pas assez bon pour cette période de l’année.

Le gardien des Rangers Igor Shesterkin, qui a terminé avec 21 arrêts sur 23 tirs, a arrêté un revers de l’attaquant des Sabres Victor Olofsson pour lancer la fusillade avant que la série de dekes d’Artemi Panarin ne parvienne à tromper le gardien des Sabres Linus Ullmark.

Tage Thompson de Buffalo a inscrit le seul but de la fusillade lorsqu’il a envoyé un tir rapide du poignet près du poteau, battant Shesterkin du côté des gants.

Adam Fox affronte le Rasmus Ristolainen des Sabres pour le poste lors de la défaite 3-2 des Rangers en fusillade.

Les Rangers ont ensuite envoyé Mika Zibanejad, dont le but a remporté le match de jeudi en prolongation, mais le centre de premier plan n’a pas pu simuler Ullmark. Shesterkin, qui a fait son cinquième départ en six matchs pour la deuxième fois de sa carrière des Rangers, a maintenu l’équipe en vie avec un arrêt sur Casey Mittelstadt, qui a égalé le match 1-1 en première période samedi, mais Kaapo Kakko backhander a été étouffé par Ullmark pour mettre fin à la fusillade.

Les Rangers ont inscrit au moins 62 buts en un mois civil (mars) pour la première fois depuis décembre 1995.

De plus, Zibanejad, Ryan Strome et Fox ont chacun enregistré au moins 20 points au cours du mois, juste la sixième fois dans l’histoire de la franchise que trois joueurs ont accumulé 20 points ou plus au cours du même mois civil. Le dernier trio de joueurs à le faire était Mark Messier, Brian Leetch et Pat Verbeek en 1995.

Quatre Rangers – Strome, Fox, Panarin et Pavel Buchnevich – ont 30 points ou plus cette saison. Les Rangers sont l’une des trois équipes de la LNH avec quatre joueurs qui ont au moins 30 points cette saison; le Lightning et les Jets sont les deux autres.

Six des propres choix de première ronde des Rangers ont joué samedi: Chris Kreider (2009), Filip Chytil (2017), Vitali Kravtsov (2018), K’Andre Miller (2018), Kakko (2019) et Alexis Lafreniere (2020).

La dernière fois que les Blueshirts ont disputé six de leurs propres joueurs de première ronde dans le même match, c’était le 25 octobre 1979. En plus de cette saison et de 1979-80, la seule autre saison au cours de laquelle les Rangers ont eu six de leur propre premier. – les choix ronds ont joué dans le même match en 1977-78.