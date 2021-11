Les Rangers ne peuvent pas s’attarder sur le dernier dérapage alors que les Panthers visitent le MSG

Après avoir été battus par les Flames samedi soir, les Rangers devront avoir la mémoire courte alors qu’ils se préparent à affronter les Panthers, leaders de la division Atlantique, lundi au Madison Square Garden.

Les Panthers, qui ont infligé aux Hurricanes auparavant invaincus leur première défaite de la saison samedi, n’ont pas encore perdu en temps réglementaire cette saison.

« Ça va à la maison, long vol [Saturday night], puis vous obtenez un jour de congé, puis vous recommencez avec probablement la meilleure équipe de la ligue », a déclaré l’entraîneur-chef Gerard Gallant après la défaite de 6-0 à Calgary. « Vous devez l’oublier, et le jeu est terminé. Personne n’aime être embarrassé comme ça, mais c’est un jeu. Nous devons tourner la page et nous devons jouer beaucoup mieux. Nous rentrons à la maison, donc ce sera agréable de rentrer à la maison pour une journée.

«Au prochain match, j’espère que nous jouerons fort et très bien parce que, comme nous l’avons dit auparavant, après ces matchs comme celui-ci et vous revenez après un long voyage sur la route, vous avez généralement une odeur à la maison. Peut-être que cela donnera un petit coup de pouce aux gars et leur dira : « soyons prêts pour le prochain match. «

L’entraîneur des Rangers Gérard GallantAP

La dernière fois qu’ils ont joué à domicile après un voyage de quatre matchs sur la route le mois dernier, les Rangers ont réalisé l’une de leurs performances les plus bâclées de la saison dans une défaite de 5-1 contre les Flames. Les Blueshirts avaient 20 cadeaux dans cette défaite.

De plus, les Rangers pourraient être privés de Filip Chytil après que le centre de 22 ans ait abandonné la défaite de samedi en première période à la suite d’une collision avec son coéquipier Sammy Blais.

« C’était difficile de perdre l’un de vos centres qui a très bien joué le dernier match, a dit Gallant. « Aucune excuse, ça arrive tout le temps. Mais c’est difficile de perdre ça et ensuite vous commencez à changer un peu de ligne et à essayer d’y mettre des gars. Il n’y avait pas beaucoup d’énergie, il n’y avait pas beaucoup de — vous savez, quand vous êtes fatigué, vous faites de mauvais jeux. j’en ai vu beaucoup [Saturday night]. «

Les Rangers ont annoncé dimanche qu’ils organiseraient une soirée d’appréciation militaire lundi.

Le personnel militaire assistera au chant de l’hymne national et participera à une cérémonie de remise de rondelles.

Lors des échauffements d’avant-match, les Rangers porteront des maillots de camouflage personnalisés et utiliseront des bâtons avec du ruban de camouflage. Les maillots et les bâtons seront mis aux enchères jusqu’au 15 novembre.