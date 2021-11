Les Rangers ne sont pas sûrs de l’avenir de la sensation alors que Man Utd et Newcastle cherchent des pourparlers

Manchester United et Newcastle United seraient tous deux intéressés par la signature de la star adolescente des Rangers, Leon King, jetant un doute sur son avenir à Ibrox.

Le défenseur de 17 ans a tapé dans l’œil avec ses performances chez les jeunes du Gers. Ancien patron des Light Blues Steven Gerrard lui a offert ses débuts seniors lors d’un match de Coupe de la Ligue contre Falkirk en décembre 2020. Il n’a également eu qu’un bref aperçu du football de ligue, jouant quatre minutes d’une victoire 3-0 en Premiership écossaise à Livingston.

Le jeune talentueux a été sélectionné cinq fois par l’équipe écossaise des moins de 17 ans. Et il pourrait faire l’objet d’une offre dans le mercato de janvier.

C’est selon Football Insider qui suggère qu’il existe désormais un «nouveau doute» sur l’avenir de King au sein de l’équipe de Glasgow. Ce ne sera pas la première fois que des clubs de Premier League s’y intéresseront.

Mais à ce jour, les Rangers ont réussi à conserver leur précieux atout après avoir signé son premier accord en janvier 2020. Cependant, avec seulement 250 000 £ de frais d’indemnisation à payer, les gros canons pourraient être sur le point d’emménager à nouveau.

Il sera sans contrat l’été prochain et les Diables rouges et les Magpies ont été liés. Le duo serait désireux d’ouvrir le dialogue sur un accord précontractuel en janvier.

Ils espèrent voler une marche sur tous les rivaux potentiels lorsqu’il deviendra un agent libre. Tout cela signifie que la hiérarchie gersoise doit agir rapidement et négocier un nouveau contrat avec le jeune.

Gerrard était connu pour être un grand admirateur du joueur. Et, malgré l’ancienne star de Liverpool passer à Aston Villa, le défenseur central est toujours bien noté et considéré comme un défenseur de l’avenir.

Martial est sur le point de briller alors que King est lié



Alors que King est une future star possible, Anthony Martial est un homme qui continue de lutter. Le Français, également signé à l’adolescence, n’a effectué que deux départs dans l’élite ce trimestre.

Mais l’ancien attaquant de United Louis Saha estime que son compatriote fait partie d’un groupe d’attaquants qui peut faire de gros dégâts.

«Sur leur jeu, personne ne peut toucher ces quatre ou cinq fronts. Martial, quand il est au top de sa forme, il est injouable », a-t-il déclaré à Metro. « Mettez-les tous dans la bonne position et dans les bonnes conditions et ils voleront. Mais cela revient à l’humilité et à l’état d’esprit.

« Je suis sûr que ce sont des gars confiants, mais ils doivent avoir l’état d’esprit de faire les choses qu’ils n’aiment pas pour travailler dur pour l’équipe. »

