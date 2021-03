Les Rangers ont une marge de manœuvre sur le front du gardien de but ⋆ .

Les Rangers ont une marge de manœuvre, donc Keith Kinkaid pourrait être le starter alternatif du club à Igor Shesterkin même si Kinkaid passe le plus clair de son temps dans l’équipe de taxis tandis qu’Alexandar Georgiev s’habille régulièrement en tant que remplaçant du club.

Un besoin d’alternative se fera sentir ce week-end avec des matchs consécutifs à Philadelphie samedi et à Washington dimanche.

Shesterkin, qui est revenu à l’action pour la victoire 8-3 de jeudi à Philadelphie après avoir raté 10 matchs de rééducation de la tension à l’aine qu’il a subie le 4 mars, ne devrait pas revenir dos à dos pour la première fois cette saison et la deuxième fois de son Carrière dans la LNH.

Georgiev a une fiche de 5-5-2 avec une moyenne de buts alloués de 2,92 et un pourcentage d’arrêts de 0,897 en 13 départs plus une sortie de soulagement. Kinkaid a une fiche de 3-1-1 en cinq départs, avec un total de 2,22 GAA et un pourcentage d’arrêt de .908, y compris une paire d’apparitions en relève depuis qu’il a été rappelé à la suite de la blessure de Shesterkin.

Keith Kinkaid.

Kinkaid fait partie de l’alignement de la LNH depuis 20 jours (merci, CapFriendly). Ayant effacé les dérogations au début de la saison, il est immunisé contre les dérogations jusqu’à ce qu’il atteigne 31 jours sur la liste des Rangers.

Il sera donc assez simple de promouvoir Kinkaid, 31 ans, de l’équipe de taxis uniquement pour les matchs qu’il commence. À moins qu’il ne commence 11 des 24 derniers matchs du club, il n’y aurait pas de problème… et s’il y a une raison pour laquelle il est nécessaire pour en commencer autant, il y aurait un autre problème plus important à résoudre.

Si les Rangers sont contre eux sur la liste de 23 joueurs en transportant trois gardiens de but pendant les jours de match, ils pourraient envoyer Shesterkin à l’équipe de taxi tout en habillant Georgiev comme le remplaçant de Kinkaid. Shesterkin est exempté de dérogations, tandis que Georgiev aurait besoin de dérogations pour être envoyé à l’équipe de taxis ou à Hartford.

La situation de la liste ne durera que jusqu’au 11 avril, car les limites de la liste cesseront d’exister après la date limite des échanges du 12 avril.

La AHL Wolf Pack a déplacé Morgan Barron, 22 ans, de l’aile gauche au centre pour la victoire 4-2 de jeudi après-midi contre Providence, dans laquelle le produit Cornell a marqué ses sixième et septième buts lors du 11e match de Hartford. Les pivots Jonny Brodzinksi et Gabriel Fontaine ont tous deux été mis à l’écart pour cause de blessures. L’organisation voulait également jeter un coup d’œil au 6 pieds 2 pouces et 210 livres au milieu après avoir passé l’année sur le flanc.

Si les Rangers peuvent accueillir son cap hit d’une saison complète de 925000 $ plus un package bonus de 850000 $ après que Vitali Kravtsov soit ajouté à la liste, Barron serait un candidat de premier plan pour la promotion une fois que le nombre maximum de joueurs aura été levé.

Bien qu’il n’y ait pas de mot officiel concernant le statut de David Quinn, qui a été mis à l’écart depuis son inscription sur la liste du protocole COVID-19 le 17 mars, il semble que l’entraîneur-chef ne serait pas éligible pour revenir derrière le banc avant dimanche après-midi. match contre les Capitals. Par conséquent, Kris Knoblauch, 4-1, entraînera les Rangers samedi après-midi à Philadelphie.

Les entraîneurs adjoints Jacques Martin et Greg Brown ont été libérés du protocole COVID-19 et ont rejoint les Rangers jeudi. Gord Murphy, qui remplaçait comme assistant, est retourné à Hartford pour entraîner le Wolf Pack jeudi.

L’entraîneur adjoint David Oliver est resté dans le protocole. On pense que Martin et Brown figuraient sur la liste en tant que contacts étroits de Quinn et Oliver, qui auraient contracté le virus.