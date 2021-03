La star des Rangers, Jermain Defoe, pense que l’objectif principal du manager Steven Gerrard est de prendre les commandes à Liverpool un jour.

Defoe joue pour Gerrard aux Rangers et a aidé le club à remporter son 55e titre en Premiership écossais.

Jermain Defoe pense que Gerrard veut gérer Liverpool

Cela a brisé la domination celtique de dix ans et a renforcé les références managériales de la légende de Liverpool.

Et Defoe, 38 ans, s’attend à ce que Gerrard finisse par diriger son ancien club.

«C’est probablement l’objectif principal. C’est probablement ce qu’il recherche », a-t-il déclaré à Boot Room de Darren Bent sur talkSPORT.

«Parce qu’il a si bien fait et c’est ce qu’il vise et c’est vraiment son premier travail principal. Il est passé des moins de 18 ans de Liverpool directement aux Rangers, même dans ce cas, les gens pensaient probablement que c’était un gros travail pour votre premier emploi.

«Dominer au niveau national était spécial, mais les gens pourraient le regarder et penser que ce sera soit le Celtic ou les Rangers, mais aussi la compétition en Europe.

«À un moment donné, je pense qu’il continuera à gérer Liverpool.»

Defoe a aidé à livrer le titre aux Rangers

Defoe a d’abord quitté Bournemouth pour rejoindre les Rangers en prêt avant de rendre le déménagement permanent cet été.

Il a marqué 29 fois en 66 apparitions et a révélé comment Gerrard avait vendu l’idée de déménager au club de Glasgow.

«Quand j’étais à Bournemouth, vous savez ce que c’est, parfois tout se passe en même temps», a déclaré Defoe.

«La fenêtre s’est ouverte, j’ai parlé à Eddie Howe, je voulais partir et j’ai le même agent que Stevie (Steven Gerrard).

«Il est allé à l’un des matchs européens et ils l’ont écarté et ont posé des questions sur la situation à Bournemouth et » nous serions ravis de vous avoir aux Rangers, bla, bla, bla « .

«Stevie étant manager et ancien coéquipier, je l’ai rencontré à Londres, j’ai eu une discussion et j’ai fait une présentation et il m’a dit quelque chose et j’étais comme ‘wow’. Rangers lui rappelle Liverpool. La taille du club lui rappelle Liverpool.

«C’est une déclaration puissante et nous connaissons la taille du club et c’est de l’histoire et j’ai pensé. Je serais bon pour moi et un nouveau défi et une opportunité de remporter un titre de champion.

Defoe et Gerrard étaient coéquipiers pour l’Angleterre

Defoe était coéquipier avec Gerrard avec l’Angleterre et a admis qu’il voyait les autres comme de futurs managers avant le patron actuel des Rangers.

Le joueur de 38 ans a ajouté: «Mon temps avec l’Angleterre et les équipes, j’ai senti qu’il y avait d’autres joueurs que vous pensiez peut-être qu’il continuerait à devenir entraîneur.

«J’ai parlé à Jamie Carragher l’autre jour et j’ai pensé qu’il serait quelqu’un qui continuerait à être manager parce qu’il est si vocal.

«Stevie était probablement plus réservé et concentré et a probablement fait tout son discours sur le terrain.

«Je ne pense pas que cela m’ait surpris parce que c’est un gagnant. Il parle toujours des standards des Rangers, même si vous gagnez 6-0 ou 7-0, les standards ne peuvent pas baisser.

«Je ne suis pas vraiment surpris qu’il ait bien fait, pour être honnête.

