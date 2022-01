Les Rangers sont au sommet de la LNH après que Chris Kreider et Ryan Strome aident à battre les Oilers

Chris Kreider a marqué son 20e but, Ryan Strome a inscrit un but et deux mentions d’aide, et les Rangers de New York ont ​​battu les Oilers d’Edmonton 4-1 lundi soir pour leur troisième victoire consécutive.

Alexis Lafrenière et Barclay Goodrow ont chacun récolté un but et une mention d’aide, et Adam Fox a récolté deux mentions d’aide pour aider les Rangers à gagner pour la quatrième fois en six matchs (4-1-1). Ils se sont hissés au premier rang de la division métropolitaine et de la LNH; ils sont à égalité avec Washington avec 48 points mais conservent l’avantage avec plus de victoires en temps réglementaire.

Alexandar Georgiev, qui jouait pour la première fois en 2 semaines et demie, a stoppé 33 tirs pour obtenir sa première victoire depuis le 10 décembre contre Buffalo. Il s’est amélioré à 6-3-2 avec une moyenne de buts alloués de 2,72 cette saison.

Ryan McLeod a marqué pour Edmonton, qui est tombé à 2-8-2 au cours de leurs 12 derniers matchs depuis le début de la saison 16-5-0. Mikko Koskinen a réalisé 24 arrêts.

Chris Kreider (20 ans) des Rangers de New York célèbre son but en avantage numérique avec son coéquipier Mika Zibanejad (93 ans) contre les Oilers d’Edmonton lors de la troisième période d’un match de hockey de la LNH, le lundi 3 janvier 2022, à New York. Les Rangers ont gagné 4-1. (Photo AP/John Munson)

Les Rangers ont tenu les étoiles des Oilers Connor McDavid et Leon Draisaitl – les deux meilleurs marqueurs de la LNH à 53 et 52, respectivement – ​​hors de la feuille de pointage. McDavid a réussi sept tirs au but et Draisaitl deux.

Lors du troisième avantage numérique du match des Rangers, ils ont profité de la possession prolongée de la rondelle dans la zone offensive pour porter l’avance à 3-1. Kreider a dévié le tir de la pointe de Fox entre les jambes de Koskinen. Le gardien de but pensait avoir arrêté la rondelle, mais celle-ci s’est lentement glissée derrière et au-delà de la ligne à 3:32. C’était le 12e but de Kreider en avantage numérique, derrière Draisaitl pour la tête de la ligue.

Les Oilers ont appuyé sur leur avantage numérique au milieu du troisième, mais Georgiev a fait un arrêt de gant stellaire sur la tentative de McDavid du côté droit. Avec la rondelle libre devant, il a ensuite refusé Zach Hyman avec 8 minutes et demie restantes pour dessiner des chants de « Geor-gie! Geor-gie! » de la foule.

Strome a ensuite porté la marque à 4-1 alors que sa passe au centre du côté droit a dévié le patin du défenseur des Oilers Tyson Barrie et a dépassé Koskinen pour son huitième but avec 5:49 à jouer.

Les Rangers menaient 1-0 après 20 minutes et ont doublé leur avance en début de deuxième période. Lafrenière a ramené la rondelle du côté droit dans un rush, a envoyé une passe au centre du bord du cercle droit à Goodrow, qui a battu Koskinen pour son septième à 3:49.

Mika Zibanejad, qui a réussi son huitième tour du chapeau en carrière dimanche dans une victoire de 4-0 contre Tampa Bay, a presque ajouté à l’avance de New York, mais a frappé la barre transversale à 7:43.

Les Oilers ont réduit leur déficit de moitié un peu plus de six minutes plus tard. Tyler Benson a obtenu une passe de Kyle Turris, a patiné le long du côté droit et a envoyé une passe au centre du coin et McLeod l’a dévié devant Georgiev pour son quatrième avec 6h00 à jouer au milieu de la période pour porter le score à 2-1.

Les Rangers ont effectué un avantage numérique après 15 secondes de jeu lorsque Koskinen a été sifflé pour avoir retardé le match pour avoir envoyé la rondelle par-dessus la vitre. Le gardien des Oilers a effectué de beaux arrêts sur la pointe d’un tir de Kaapo Kakko dans le trafic par Fox, puis sur l’essai de rebond de Chris Kreider devant 1 minute et demi.

Georgiev a réussi un bon arrêt du bâton sur un tir frappé de Jesse Puljujarvi à 4 minutes et demie.

Lafrenière a inscrit les Rangers au tableau d’affichage moins d’une minute plus tard après que Koskinen eut quitté l’enceinte pour jouer la rondelle derrière le filet. Strome a patiné et lui a retiré la rondelle et l’a envoyée devant Lafrenière, qui a rapidement marqué en huitième place avant que le gardien ne puisse reprendre sa position à 5:25.

JEUX DE PUISSANCE

Edmonton a obtenu le meilleur avantage numérique de la ligue avec 31,2 %, mais a obtenu 0 pour 2 contre les Rangers. Les Oilers n’ont marqué aucun but en quatre occasions au cours de leurs quatre derniers matchs.

Les Rangers, septièmes à 25,3 %, ont été 1 pour 5 contre les Oilers, et 6 pour 19 lors de leurs six derniers matchs.

STATUT COVID-19

Les Rangers ont joué sans l’attaquant vedette Artemi Panarin pour un deuxième match consécutif. Panarin a été placé dans les protocoles COVID-19 avant la victoire 4-0 de dimanche sur Tampa Bay. Le D Ryan Lindgren et le C Kevin Rooney sont sortis des protocoles et ont joué, le D Jarred Tinordi est également resté sur la liste.

SUIVANT

Oilers : À Toronto mercredi soir pour conclure un voyage de cinq matchs.

Rangers : À Vegas jeudi soir pour ouvrir un voyage de cinq matchs.