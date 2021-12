Les Rangers sont enfin prêts à rejouer

Nous avons parlé d’entraînement… et d’entraînement… et d’entraînement à chaque fois que les Rangers se sont rendus sur la glace depuis le 17 décembre.

Cela, enfin, est sur le point de changer avec les Blueshirts prêts à jouer pour de vrai mercredi en Floride contre une équipe des Panthers qui n’a pas joué depuis le 16 décembre et a été fermée avant les vacances en raison d’une épidémie de COVID-19.

« Il y a presque l’énergie que les gars ont au début de la saison, où vous êtes un peu mordants », a déclaré Chris Kreider avant que les Rangers ne s’envolent vers le sud. « Évidemment, il n’y a pas beaucoup de temps d’entraînement au cours de l’année, mais nous en sommes arrivés au point où c’est : « Comme d’accord, nous voulons juste jouer. »

« Nous voulons simplement recommencer à jouer au hockey. »

Les Rangers (19-7-4) ont Ryan Lindgren, Kevin Rooney, Alex Georgiev et Jarred Tinordi sur la liste COVID. Les Panthers (18-7-4), qui ont fait sortir sept joueurs dont Sam Bennett, Aaron Ekblad et Brandon Montour lundi, en ont ajouté quatre, dont Jonathan Huberdeau mardi.

Chris Kreider dit que les Rangers sont impatients de revenir sur la glace dans le jeu. .

« Assez d’entraînement, a dit l’entraîneur-chef des Rangers Gerard Gallant. « En fait, les garçons ont été formidables ces trois derniers jours. Ils ont travaillé dur et sont prêts à recommencer à jouer.

Les premières périodes – au moins – de matchs après des licenciements importants offrent souvent un pot-pourri de gaffes et de jeux rugueux. On ne sait pas ce que celui-ci apportera.

« S’il n’y avait que notre équipe, ce serait différent, mais c’est toute la ligue, et l’équipe avec laquelle nous jouons est dans le même bateau », a déclaré Gallant. «Je ne sais pas ce que la première période va apporter, il pourrait y avoir des erreurs dans les deux sens ou ce pourrait être une très bonne période.

« Je ne sais pas à quoi m’attendre. »

Les Rangers ont battu les Panthers 4-3 au Garden le 8 novembre, bien qu’ils aient été submergés à cinq contre cinq et n’aient survécu que grâce à l’éclat devant le filet d’Igor Shesterkin, qui recevra l’appel mercredi pour la première fois depuis qu’il a subi une blessure à l’aine le 3 décembre.

C’est à la suite de ce match du 8 novembre – au cours duquel plusieurs Panthers ont pris des libertés avec le gardien – que les Rangers ont eu trois jours consécutifs d’entraînement avant leur prochain match, à Columbus. Les Rangers ont utilisé cette semaine comme réinitialisation et ont obtenu une fiche de 10-1 lors de leurs 11 matchs suivants.

C’était un peu différent.

« Le premier jour de retour consistait davantage à mettre nos jambes sous nous et à sentir la rondelle après quelques jours de congé et les deux derniers jours, nous avons définitivement travaillé sur certaines zones, des trucs en zone neutre, en faisant appel à des équipes spécialisées », a déclaré Kreider. « Cela a été une bonne occasion pour nous de travailler sur certaines choses, mais nous sommes ravis de recommencer à jouer au hockey. »

Les Rangers ont promu Zac Jones et Tim Gettinger de l’équipe de taxis à la liste active.

Jones, qui a patiné avec l’université à l’entraînement mardi, était initialement affecté à l’équipe de taxis de Hartford, en plus de son collègue défenseur Matthew Robertson, des attaquants Gettinger, Morgan Barron et Jonny Brodzinski et du gardien de but Adam Huska.

Tous sont en voyage.

Les Rangers, 46-30-10 pour l’année civile, devraient terminer 2021 avec un match du Nouvel An à Tampa Bay.