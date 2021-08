Les rappels de Covid-19 sont approuvés pour les personnes immunodéprimées vaccinées aux États-Unis

Les agences de santé américaines ont donné le feu vert aux personnes immunodéprimées pour recevoir une troisième dose du vaccin Covid-19 tard jeudi soir, une note élevée au milieu des nouvelles de plus en plus alarmantes concernant la variante delta. La décision est un gros problème car ceux qui ont un système immunitaire affaibli sont toujours susceptibles de tomber gravement malades à cause du coronavirus, même s’ils sont complètement vaccinés. Cependant, il y a toujours un hic : les personnes immunodéprimées qui ont reçu leur précédente injection du vaccin Johnson & Johnson ne seront pas éligibles pour une injection de rappel.

La Food and Drug Administration (FDA) et le Center for Disease Control and Prevention (CDC) ont tous deux approuvé un troisième rappel des vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Le feu vert du CDC est venu dans les 24 heures suivant la recommandation de la FDA.

“La FDA est particulièrement consciente du fait que les personnes immunodéprimées sont particulièrement à risque de maladie grave”, a déclaré le Dr Janet Woodcock, commissaire par intérim de la FDA, dans un communiqué lié à l’annonce. “Après un examen approfondi des données disponibles, la FDA a déterminé que ce petit groupe vulnérable pourrait bénéficier d’une troisième dose des vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna.”

La décision a été applaudie par les responsables de la santé et les travailleurs de la santé. “Nous attirons immédiatement ces personnes, leur obtenons les doses”, a déclaré à NPR le Dr Marc Boom, qui dirige l’hôpital méthodiste de Houston, qui comprend un vaste programme de transplantation d’organes. Même ceux de droite, où le scepticisme quant à la gravité de la pandémie et les voix dissidentes contre les vaccinations ont prospéré, ont adouci leur ton à la lumière de l’évolution des injections de rappel.

“Cette décision est un grand pas dans la bonne direction, en particulier compte tenu du nombre croissant d’infections à rupture de vaccin à partir de la variante delta”, a écrit le Dr Marc Siegel, un invité fréquent de Fox News qui a été critiqué pour avoir diffusé de la désinformation sur la pandémie. Siegel a applaudi l’approbation du rappel, mais a fait valoir que la politique devrait être étendue à d’autres groupes comme les travailleurs essentiels et les personnes âgées.

mon père est un survivant du cancer et vient de recevoir son premier vaccin contre la covid * vaccin de rappel * – très soulagé et j’espère que d’autres pourront bientôt recevoir le rappel. – bloc justin (@JBlock49) 14 août 2021

Le rappel Covid-19 approuvé par les agences de santé américaines n’est pas un nouveau vaccin. Il s’agit simplement d’une troisième dose du vaccin qui est administrée à une personne qui a déjà été complètement vaccinée. Comme l’a rapporté NPR, le CDC recommande qu’une personne reçoive le même vaccin qu’elle a reçu pour ses deux premières doses. Ainsi, par exemple, si vous avez reçu le vaccin Pfizer pour vos deux premières injections, vous devriez également recevoir le vaccin Pfizer pour votre injection de rappel. S’il n’est pas possible d’obtenir le même vaccin pour votre rappel, une dose supplémentaire de l’autre vaccin à ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna) est autorisée.

Les injections de rappel Covid-19 fonctionnent en conjonction avec la façon dont notre corps construit une protection contre les menaces. Biologiquement, notre corps contient des cellules T auxiliaires qui stimulent d’autres cellules appelées cellules B, qui sont essentielles à la production d’anticorps. Certains types de cellules B agissent comme des cellules mémoires qui stockent les instructions nécessaires à notre corps pour produire un anticorps particulier. Cependant, ces cellules mémoire ne sont pas activées ; ils attendent un signal qui les pousse à produire des anticorps. Comme Sigal Samuel l’a expliqué précédemment pour Vox :

Lorsque vous recevez une injection de rappel, cela donne à vos cellules B de mémoire ce signal crucial pour se réengager. Cela peut être utile que le rappel contienne la recette originale du vaccin ou quelque chose de différent. S’il contient la recette originale, il amplifiera le signal, augmentant le nombre d’anticorps produits. S’il contient une recette modifiée, il entraînera les cellules à reconnaître les nouvelles caractéristiques du virus et à produire des anticorps, si vous êtes exposé à la variante.

Des études ont montré que le schéma thérapeutique initial à deux doses pour la vaccination contre le Covid-19 a une efficacité moindre chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, donc un autre « coup de pouce » du vaccin aidera probablement les personnes immunodéprimées à renforcer leur protection contre le coronavirus.

Actuellement, le rappel de Covid-19 n’est recommandé que pour les “personnes modérément à gravement immunodéprimées”. Bien qu’il existe de nombreux types de personnes qui peuvent se considérer à risque plus élevé de maladie grave due à Covid-19, telles que celles ayant un problème de santé préexistant, il est important de noter qu’ils ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui sont immunodéprimés.

Selon le CDC, cette catégorie de personnes comprend les receveurs de greffes d’organes qui prennent des médicaments pour supprimer le système immunitaire, ceux qui suivent un traitement contre le cancer et les personnes séropositives, entre autres critères. Le New York Times a rapporté qu’environ 3% des Américains auraient un système immunitaire affaibli et des études montrent que les doses initiales de vaccin ont été moins efficaces pour les personnes immunodéprimées. Le taux d’efficacité du vaccin pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli se situe entre 59 % et 72 %, ce qui est bien inférieur à celui des personnes dont le système immunitaire est plus fort. système montrant 90 à 94 % d’efficacité. D’autres études ont révélé que les personnes immunodéprimées ont énormément bénéficié de la réception d’une troisième dose du vaccin Covid-19, c’est pourquoi il est si important pour elles de recevoir un rappel.

Malgré les bonnes nouvelles, la FDA a également déclaré qu’elle n’était pas en mesure de prolonger l’autorisation d’un rappel du vaccin Johnson & Johnson en raison de données insuffisantes. Il n’est pas clair si les personnes immunodéprimées qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson seront éligibles dans un proche avenir.

Cela signifie-t-il que nous sommes plus proches des injections de rappel pour tout le monde ?

Un agent de santé israélien prépare une dose du vaccin Pfizer-BioNtech COVID-19 le 13 août 2021 au service de santé Maccabi de la ville israélienne de Rishon Lezion.Ahmad Gharabli/. via .

Dans sa déclaration de la semaine dernière, le Dr Woodcock a réitéré que les personnes qui ne sont pas immunodéprimées et qui sont complètement vaccinées sont considérées comme « suffisamment protégées » et, en tant que telles, n’auront pas besoin d’un rappel pour le moment. Cependant, elle a souligné que son équipe continuait de travailler avec des agences partenaires pour déterminer si une dose supplémentaire pour le grand public était nécessaire à l’avenir.

Mais l’approbation de la FDA et du CDC sur les injections de rappel pour les personnes immunodéprimées a raisonnablement suscité des questions quant à savoir si nous obtiendrons bientôt le feu vert pour les injections de rappel au grand public, d’autant plus que les infections et les hospitalisations à Covid-19 augmentent à l’échelle nationale en raison de la contagion beaucoup plus variante delta.

Les plus préoccupants sont les rapports selon lesquels la variante delta pourrait être plus efficace contre les vaccins Covid-19, provoquant des « infections révolutionnaires » ou des infections chez les personnes entièrement vaccinées. Pour ces personnes, être infecté après avoir été vacciné peut être extrêmement émotif.

“J’ai été assez choqué d’apprendre que j’avais été testé positif”, a déclaré à Vox Daniele Selby, une écrivaine basée à New York. “Je suis complètement vacciné et j’ai continué à porter des masques … donc faire tout cela et toujours attraper Covid-19 et me sentir malade a été assez bouleversant.” D’autres qui ont souffert d’infections percées ont vu leur situation politisée, comme André Gonzales, qui a voyagé entre les États pour des funérailles début juin après avoir été complètement vacciné et a été testé positif. « Il y en a certainement eu qui ont essayé d’utiliser [my] expérience pour réduire l’efficacité des vaccins ou pour promouvoir des remèdes infondés sur les réseaux sociaux », a déclaré Gonzales.

Il y a encore beaucoup à apprendre sur les infections révolutionnaires de Covid-19, mais des études préliminaires suggèrent qu’il peut y avoir différents niveaux de risque de réinfection en fonction des différents vaccins. Une étude récente de la Mayo Clinic suggère que les personnes qui ont reçu le vaccin Moderna courent un risque beaucoup plus faible de contracter une infection Covid-19 révolutionnaire que celles qui ont reçu le vaccin Pfizer-BioNTech. Cependant, l’étude n’a pas encore fait l’objet d’un examen complet. Il est important de se rappeler que les cas révolutionnaires parmi les personnes complètement vaccinées sont encore rares, et même lorsqu’elles sont infectées, les données montrent que ces infections présentent un faible risque d’entraîner une maladie grave et/ou une hospitalisation, soulignant les avantages de se faire vacciner malgré des risques de réinfection.

Avec une augmentation des cas de Covid-19 à travers le monde en raison de la variante delta plus agressive, les experts disent que nous devrons peut-être apprendre à vivre avec le virus. La comparaison la plus proche est la maladie de la grippe, qui continue de causer des dizaines de milliers de décès chaque année aux États-Unis seulement. Mais, au fil du temps, notre société a largement réussi à s’adapter à un monde grippé, grâce à l’existence d’un vaccin antigrippal efficace.

Comme German Lopez l’a écrit pour Vox :

Bien que nous devions encore faire vacciner davantage de personnes, à un moment donné, nous devrons reconnaître que nous avons fait ce que nous pouvions. Ce n’est peut-être pas l’idéal, mais nous pouvons apprendre à vivre avec une version affaiblie par le vaccin de Covid-19 – espérons-le, pas trop différent de la façon dont nous avons longtemps fait face à la grippe.

Les politiques de vaccination de rappel ont révélé les inégalités actuelles en matière de vaccins dans le monde

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse conjointe à Koweït, au Koweït, le 28 juillet 2021.Jaber Abdulkhaleg/Agence Anadolu via .

À l’échelle mondiale, les États-Unis sont le dernier pays à autoriser les injections de rappel pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, après des pays comme la France, l’Allemagne et la Hongrie. Certains pays ont déjà commencé à annoncer des plans pour étendre leurs politiques de rappel au-delà de ceux dont le système immunitaire est affaibli. Le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ont annoncé qu’ils commenceraient à administrer des troisièmes doses de Covid-19 aux personnes âgées dès le mois prochain. Israël, qui a également approuvé les injections de rappel pour les personnes de plus de 60 ans, est allé plus loin, envisageant de l’offrir également aux plus jeunes. Israël a été parmi les premiers à s’ouvrir après les fermetures grâce à un programme de vaccination solide dès le début, mais il connaît maintenant une autre vague d’infections à Covid-19, malgré les taux de vaccination élevés du pays.

La décision d’étendre les vaccins Covid-19 supplémentaires au grand public dans certains pays a suscité des critiques de la part des responsables de l’Organisation mondiale de la santé, car la grande majorité des pays les plus pauvres ont toujours du mal à faire vacciner les résidents, même avec les premiers vaccins.

« Je comprends le souci de tous les gouvernements de protéger leur population de la variante Delta. Mais nous ne pouvons pas accepter que les pays qui ont déjà utilisé la majeure partie de l’offre mondiale de vaccins en utilisent encore plus », a déclaré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il a exhorté les gouvernements à retarder l’extension des programmes de rappel jusqu’à la fin septembre.

Des responsables de pays se préparant à administrer des injections supplémentaires de Covid-19 au grand public ont repoussé les critiques de l’OMS. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a fait valoir que les résultats de la distribution de doses de rappel par le pays parmi les personnes âgées pourraient être des données utiles pour les futurs programmes de rappel à travers le monde.

Dans tous les cas, de nombreux pays sont encore à la traîne en matière de vaccination, en partie à cause d’un manque d’accès aux fournitures de vaccins et à cause de la médiocrité des infrastructures pour les distribuer rapidement. Selon le tracker mondial de vaccination Covid-19 de ., qui utilise uniquement les données des pays qui communiquent leurs chiffres de vaccination, environ 40% des personnes qui ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus provenaient de pays à revenu élevé. De plus, au moins 34 % de ces vaccinés venaient d’Europe et d’Amérique du Nord.

Alors que certains pays plus riches commencent à distribuer des doses supplémentaires de vaccin Covid-19 à leurs populations tandis que d’autres pays plus pauvres sont toujours à la traîne et que les gouvernements ont du mal à déterminer les meilleurs protocoles de santé pour assurer la sécurité des personnes, la probabilité de disparités continuera.