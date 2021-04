Les rappeurs de Def Jam d’Asie du Sud partagent un remix hip-hop “ Permis de conduire ”

Six signataires de Def Jam South Asia se sont associés pour un remix hip-hop du single pop alternatif à succès d’Olivia Rodrigo, «Drivers License».

Produit par SonaOne, le morceau présente les rappeurs Fateeha, DonWilson et SCYE des Philippines; SYA de Malaisie; Pradaa de Thaïlande; et Ben Utomo d’Indonésie.

Le remix «Drivers License» est une fusion de la piste originale, reprise par les artistes en vedette, et de leurs propres couplets fraîchement ajoutés. Il arrive également avec un clip vidéo original édité par Alex Goh.

Sur le refrain, Fateeha et DonWilson ajoutent une prise et une perspective créatives aux paroles originales, en chantant: «Et je sais que nous n’étions pas parfaits, mais je n’ai jamais ressenti cela pour personne / Et je ne comprends pas pourquoi vous Je ne peux pas faire face au fait que vous et moi avons fini / Je suppose que vous ne pensiez pas à ce que vous avez écrit dans cette chanson sur moi / Maintenant, je laisse aller notre pour toujours, alors que vous conduisez seul devant ma rue. ”

SCYE termine son couplet entièrement en philippin, tandis que Ben Utomo crée un mélange d’indonésien et d’anglais. Comme l’ont noté SCYE et Pradaa, le remix «Drivers License» a marqué leurs toutes premières collaborations en Asie du Sud-Est.

Chaque artiste parvient à capturer l’essence du récit original du chagrin d’amour de Rodrigo à travers un objectif unique. Ils ont même conservé le pont cinématographique de la chanson dans sa forme originale avec la voix du chanteur.

Sorti en janvier, «Drivers License» est rapidement devenu le premier succès fulgurant de 2021. La chanson a passé 8 semaines au n ° 1 du Billboard Hot 100 et a battu plusieurs records sur toutes les plateformes.

Rodrigo a suivi son premier single avec sa dernière sortie “Déjà vu. » La chanson apparaîtra aux côtés de «Drivers License» sur le prochain premier album du chanteur le 21 mai via Geffen Records. Alors que le projet est actuellement sans titre, Rodrigo a exprimé son enthousiasme pour sa sortie et l’anticipation est grande.

Écoutez le dernier single d’Olivia Rodrigo «Deja Vu».