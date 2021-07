Les rappeurs suédois Yasin et Haval emprisonnés pour avoir comploté l’enlèvement d’un “artiste suédois célèbre”

Deux rappeurs suédois ont été condamnés à la prison après avoir comploté pour kidnapper et extorquer « un célèbre artiste suédois ».

Le verdict a été rendu mercredi et les rappeurs Yasin Mahamoud et Haval Kahlil ont été inculpés. Yasin Mahamoud est condamné à dix mois de prison pour enlèvement. Haval Kahlil risque deux ans de prison et six mois pour complicité d’enlèvement et de vol.

Les procureurs ont utilisé les communications entre les deux rappeurs Yasin et Haval pour plaider leur cause.

Les deux ont discuté de plans d’enlèvement le 28 mars de l’année dernière. Un plan a été orchestré pour que Yasin attire l’artiste dans un studio, où il serait arraché d’une voiture à un feu rouge. Cependant, le complot d’enlèvement a été déjoué. Quelques semaines plus tard, les plans reprennent, mais avec Haval Kahlil comme appât pour attirer l’artiste en studio. Cette fois, ça a marché.

En avril 2020, l’artiste a été emmené dans un appartement du sud de Stockholm et détenu. Il a été battu, menacé et photographié avec des vêtements dégradants. Haval n’a pas participé aux événements réels de ce qui s’est passé dans l’appartement, donc son implication est considérée comme une aide et une encouragement uniquement. Le tribunal a déclaré que depuis que Yasin est retombé dans le crime, il purgera la dernière partie de sa peine de prison.

« Mon client a nié le crime, et nous allons faire appel de cette décision devant la Cour d’appel. Je suis tout à fait convaincu que la Cour d’appel fera une évaluation différente », a déclaré l’avocate de Yasin, Frida Wallin.

Les deux rappeurs suédois Yasin et Haval ont été condamnés dans le cadre d’une répression plus large du réseau criminel.

27 personnes ont été reconnues coupables de crimes graves, notamment de tentative de meurtre, de vol qualifié et d’extorsion. Le leader du réseau, Chihab Lamouri a écopé d’une peine de 17 ans de prison. Selon un rapport de la chaîne de télévision suédoise SVT, Lamouri a joué un rôle important dans l’organisation de l’enlèvement et dans l’utilisation des deux rappeurs comme appât.

Yasin a sorti deux albums en tête des charts en Suède depuis son succès éclatant dans les années 2010. En mars 2021, il a été nommé Artiste de l’année et Artiste de l’année Hip-Hop/RnB aux P3 Gold Awards de la Suède. Cependant, Yasin n’a pas reçu sa récompense en personne car il était en détention dans le cadre de l’enlèvement.