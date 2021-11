Les rappeurs Travis Scott et Drake poursuivis pour un incident au festival Astroworld qui a fait 8 morts

Travis Scott et Drake sont tous deux poursuivis pour un incident au Astroworld Festival à Houston, au Texas, vendredi, où huit personnes sont décédées.

Jusqu’à présent, deux participants au concert ont déposé des poursuites. Kristian Paredes, 23 ans, d’Austin, au Texas, poursuit les deux rappeurs, NRG Stadium et Live Nation pour plus d’un million de dollars de dommages et intérêts après avoir été blessé, a rapporté le Daily Mail.

Paredes était à l’avant de la section d’admission générale, où une barrière métallique le séparait de la section VIP. Il a dit avoir ressenti une « poussée immédiate » lorsque le compte à rebours de la performance de Scott s’est terminé et qu’il est entré sur scène vers 21 heures.

« La foule est devenue chaotique et une bousculade a commencé à faire huit morts et des dizaines dont Kristian Paredes grièvement blessé », selon le procès.

Le procès allègue que Drake « est monté sur scène aux côtés de Travis Scott et a aidé à inciter la foule ». Il accuse également Drake de continuer sa performance avec Scott « alors que la foule devenait incontrôlable » et « pendant que le chaos de la foule continuait ».

Environ 50 000 personnes ont assisté au concert, qui a été annulé alors que l’enquête sur l’incident se poursuit.

L’âge des personnes décédées était de 14, 16, 21, 21, 23, 23 et 27 ans, l’âge d’une victime étant encore inconnu, selon Fox News.

Le participant au concert, Manuel Souza, a déposé l’autre action en justice, qui nomme Scott, Live Nation et ScoreMore, et qualifie l’incident de « tragédie prévisible et évitable », a rapporté Billboard.

L’action en justice de Souza a été déposée samedi devant le tribunal de district du comté de Harris et affirme que l’incident résultait d' »une motivation au profit au détriment de la santé et de la sécurité des spectateurs » et de « l’encouragement à la violence ».

« Les accusés n’ont pas correctement planifié et dirigé le concert de manière sûre », a écrit l’avocat de Souza, Steve Kherkher. « Au lieu de cela, ils ont consciemment ignoré les risques extrêmes de préjudice pour les spectateurs et, dans certains cas, ont activement encouragé et fomenté des comportements dangereux. »

Scott a traversé l’intégralité de sa performance de 75 minutes, bien qu’il ait été filmé appelant à l’aide à un moment donné, a rapporté le Daily Mail.

Le rappeur a fait une déclaration samedi sur son histoire sur Instagram, affirmant qu’il travaillait avec les autorités locales et qu’il était « dévasté » par l’incident, selon le média.

« Mes fans comptent vraiment pour moi et je veux toujours leur laisser une expérience positive », a déclaré Scott.

« Chaque fois que je peux comprendre tout ce qui se passe, vous savez, j’arrête le spectacle et vous savez, aidez-les à obtenir l’aide dont ils ont besoin. Je ne pouvais tout simplement jamais imaginer la gravité de la situation.

« Pour ceux qui ont été perdus la nuit dernière, nous travaillons en ce moment pour identifier les familles afin que nous puissions les aider à traverser cette période difficile », a-t-il poursuivi.

« Honnêtement, je suis juste dévasté… Je ne pourrais jamais imaginer que quelque chose comme ça se produise. »

La petite amie de Scott, Kylie Jenner, qui attend son deuxième enfant avec lui, a fait une déclaration sur son histoire Instagram, écrivant: « Travis et moi sommes brisés et dévastés. Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou affectés de quelque manière que ce soit par les événements d’hier. Et aussi pour Travis qui, je le sais, se soucie profondément de ses fans et de la communauté de Houston. »

« Je tiens à préciser que nous n’étions au courant d’aucun décès jusqu’à ce que la nouvelle soit sortie après le spectacle et qu’en aucun monde nous n’aurions continué à filmer ou à jouer », a-t-elle poursuivi, selon Fox News. « J’envoie mes plus sincères condoléances à toutes les familles pendant cette période difficile et je prierai pour la guérison de tous ceux qui ont été touchés. »