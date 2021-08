Les rapports de communication par satellite de l’iPhone 13 sont probablement mal compris

Il y a eu beaucoup de discussions sur une paire de rapports de communications par satellite pour iPhone 13, et il semble maintenant qu’il y ait eu un certain malentendu à leur sujet.

Nous avions déjà indiqué qu’il s’agissait probablement d’un système de communication d’urgence/de secours pour les zones reculées uniquement, mais certains vont maintenant plus loin et suggèrent qu’il n’implique pas du tout de satellites…

Tous les iPhones peuvent déjà recevoir un type de signal radio des satellites : les GPS. Un anneau de satellites géostationnaires diffuse leur identité et leur heure exacte à des appareils au sol comme les iPhones. En examinant les différences entre l’heure à laquelle le signal a été transmis et l’heure à laquelle il est arrivé à l’iPhone, les puces GPS peuvent trianguler la position du téléphone.

Pour éviter tout doute, les iPhones actuels n’ont pas la capacité de transmettre des données aux satellites.

Apple a longtemps été signalé comme étant intéressé par le potentiel de fournir aux iPhones des capacités de communication par satellite supplémentaires, y compris un accès Internet dans les zones reculées.

Le rapport de Kuo faisait référence à une puce radio spécifique qui, selon lui, serait utilisée dans l’iPhone 13.

Dans une note aux investisseurs, Ming-Chi Kuo a déclaré aujourd’hui qu’il s’attend à ce que les prochains modèles d’iPhone 13 soient dotés d’un mode de communication par satellite en orbite terrestre basse (LEO). Cela permettrait à un utilisateur d’iPhone 13 d’envoyer des messages et de passer des appels téléphoniques, même lorsqu’ils ne sont pas dans la couverture standard de la tour cellulaire 4G/5G […]

Cela était apparemment soutenu par un rapport de Bloomberg, qui suggérait que la connexion par satellite serait uniquement destinée à une utilisation d’urgence et serait une fonction de texte uniquement.

Plus précisément, Bloomberg dit qu’Apple développe deux fonctionnalités connexes, en utilisant la connectivité par satellite. Apple intégrera apparemment la messagerie d’urgence par satellite dans l’application Messages, permettant aux utilisateurs de contacter les services d’urgence et des amis proches sans aucun signal cellulaire. Bloomberg dit que les messages d’urgence apparaîtraient sous forme de bulles grises, rejoignant le bleu traditionnel d’iMessage et le vert SMS. Les appels téléphoniques peuvent éventuellement être également pris en charge.

La deuxième caractéristique serait un mécanisme de signalement plus direct pour les urgences majeures, comme les accidents d’avion et le naufrage de navires.