Les rapports indiquent que la mise à jour du micrologiciel AirPods Max peut avoir une décharge de batterie fixe

Les utilisateurs signalent qu’Apple a peut-être résolu l’épuisement de la batterie des AirPods Max avec une mise à jour du micrologiciel plus tôt cette semaine.

Du développeur Guilherme Rambo:

Utilisation de la batterie AirPods Max dans le Smart Case avant et après la dernière mise à jour du micrologiciel. Je pense qu’ils ont résolu le problème.

La suggestion a été reprise par Jason Cipriani qui a déclaré « Je n’ai pas de graphiques sophistiqués, mais je vois la même chose. Le dernier firmware pour AirPods Max a corrigé l’épuisement de la batterie. »

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu, au moins un utilisateur affirmant que le problème était toujours non résolu même après la mise à jour vers le dernier micrologiciel.

Ce sont des rapports initiaux très précoces, il faudra donc certainement plus de temps pour déterminer si le correctif a fonctionné, mais les premiers signes sont bons.

Le nouveau micrologiciel, 3C39, est sorti mardi et, bien qu’Apple ne fournisse jamais de détails sur les mises à jour du micrologiciel, il a été fortement supposé qu’Apple essayait de résoudre les problèmes de fuite de pâte fou dans ses derniers AirPod. Si le problème est résolu, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour profiter des meilleures offres AirPods Max, y compris jusqu’à six mois d’Apple Music et News + gratuits.

Rambo note qu’Apple semble avoir également résolu un problème de connectivité:

Il semble également avoir résolu un problème où les AirPods Max se planteraient peu de temps après avoir été connectés à un nouvel appareil.

Les AirPods Max d’Apple sont une expérience audio luxueuse avec une suppression du bruit impressionnante, mais l’expérience a un prix, et vous devez également utiliser l’étui intelligent d’Apple.