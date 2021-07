Les rapports sur la mort de Biz Markie ont été grandement exagérés

La famille de Biz Markie répond maintenant aux informations erronées selon lesquelles le rappeur légendaire est décédé.

Malgré des informations erronées circulant dans la soirée de mercredi 30 juin, Biz Markie n’est pas mort. La famille du rappeur légendaire a émergé pour réprimer les fausses nouvelles virales, confirmant par l’intermédiaire d’un représentant qu’il est bel et bien vivant. “La nouvelle du décès de Biz Markie n’est pas vraie”, a catégoriquement confirmé le représentant dans un communiqué. “Biz est toujours sous soins médicaux, entouré de professionnels qui travaillent dur pour fournir les meilleurs soins de santé possibles.”

Malheureusement, il semble que Biz Markie – alias Marcel Theo Hall – souffre de graves maladies médicales. La famille a noté que le rappeur fait en effet l’objet de soins médicaux sérieux, potentiellement pour des complications liées au diabète et à un accident vasculaire cérébral récent.

“Biz est toujours sous soins médicaux, entouré de professionnels qui travaillent dur pour fournir les meilleurs soins de santé possibles”, a noté le représentant de la famille. “La femme et la famille de Biz sont touchés par l’effusion d’amour et d’admiration de ses amis, de ses pairs et de ses fans. En ce moment, nous vous demandons de continuer à penser et à prier pendant cette période difficile. »

En avril, l’icône du rap des années 80, Big Daddy Kane, a également présenté un rapport sur l’état de santé de Biz. “Il est en rééducation maintenant”, a révélé Big Daddy Kane dans l’émission de radio matinale hip-hop The Breakfast Club. « Il s’améliore et devient plus fort chaque jour. La dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, il avait une voix très légère, mais la dernière fois j’ai parlé au téléphone. Il m’a pointé son majeur, alors je pense qu’il arrive.

Les contributions de Biz Markie au rap et au hip-hop sont tout à fait énormes.

Le rappeur a fait irruption sur la scène à la fin des années 80 avec une série de tubes, dont “Nobody Beats the Biz”, “Vapors” et “Just a Friend”. Le “Clown Prince of Hip Hop” combinait de gros rythmes old school avec un effet de voix distinctif et une approche comique qui sont désormais légendaires. Biz Markie a également acquis une notoriété en tant que beat-boxer de classe mondiale, qu’il a souvent combiné avec du rap et des effets vocaux.

Malheureusement, Biz Markie lutte depuis des années contre des problèmes de poids et de diabète. En 2013, le rappeur a révélé au New York Daily News qu’il avait perdu 141 livres, avec l’intention de perdre plus de poids. “Je marche. Je fais du tapis roulant, je me promène dans le centre commercial. Je fais un peu de crunchs avec mon ventre, pas tant que ça. Juste assez pour faire démarrer le moteur cha-cha-cha-cha-cha-cha ! Vroooommmmm.