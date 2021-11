Les Raptors agressent Madison au rythme d’Anunoby et soumettent les Knicks

Victoire de Rapaces de Toronto au Madison Square Garden avant Knicks de New York 113-104 avec 36 points d’un OG Anunoby qui continue au niveau All Star.Son match a été formidable pour détruire l’équipe de New York. Gary Trent, également à un niveau élevé, a terminé le duel avec 26 points. Fred VanVleet a touché le triple-double avec 17 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. Chez les Knicks, encore une fois, RJ Barrett a été très bon avec 27 points. Julius Randle a terminé avec 22 points. Peu de banque cette fois, clé de la défaite.

75 ANS APRÈS LE MATCH❗ À l’occasion du 75e anniversaire de la # NBA75 hier soir, les deux équipes qui se sont affrontées lors du premier match lors de la création de la ligue se sont rencontrées. Toronto gagne 104-113. OG Anunoby a mené avec : —- 36 PTS (niveau carrière)

—- 6 REB #WeTheNorthpic.twitter.com/nNwYqzJ4la – SwishNBA (@SwishNBA_) 2 novembre 2021