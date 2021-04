Les Raptors de Toronto battent les Golden State Warriors (130-77)

04/03/2021 à 03h50 CEST

Rapaces de Toronto Être à la maison Guerriers de l’état d’or 130-77 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Raptors de Toronto avaient été vaincus à domicile contre Tonnerre d’Oklahoma City par 113-103. De leur côté, les Golden State Warriors ont également perdu à l’extérieur avec chaleur de Miami 116-109 et après le match, ils accumulent un total de quatre défaites au cours des cinq derniers matchs. Pour l’instant Rapaces de Toronto serait exclu des Play-offs avec 19 matchs gagnés sur 49 joués, tandis que Guerriers de l’état d’or il serait exclu des play-offs avec 23 matchs gagnés sur 49 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat de 27-26. Plus tard, au deuxième trimestre, l’équipe locale s’est distancée dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel 22-2 et a eu une différence maximale de 22 points (54-32) au cours du trimestre, qui s’est conclu avec un résultat partiel de 35-16. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 62 à 42 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre Rapaces de Toronto s’est distancé sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 21-2 et a élargi l’écart à un maximum de 55 points (107-52) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 46-14 (et 108 – 56 mondial). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Rapaces de TorontoEn fait, ils ont réalisé un 11-1 partiel et ont atteint une différence de 61 points (121-60), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-21. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score de 130-77 en faveur de Rapaces de Toronto.

Une grande partie de la victoire de Rapaces de Toronto a été cimenté à partir de 36 points, cinq passes et sept rebonds de Pascal Siakam et les 24 points, une passe et cinq rebonds de Gary Trent. Les 15 points, deux passes et quatre rebonds de Andrew Wiggins et les neuf points, une passe et sept rebonds de Kelly Oubre ils n’étaient pas assez pour Guerriers de l’état d’or pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté le match, dans le prochain match Rapaces de Toronto mesurera sa force avec Wizards de Washington dans le Amalie Arenaau prochain match, Guerriers de l’état d’or jouera contre Atlanta Hawks dans le State Farm Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.