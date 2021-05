Les Raptors de Toronto remportent une victoire de 114-121 contre les Lakers de Los Angeles

05/03/2021 à 07:20 CEST

Rapaces de Toronto a réussi à gagner à domicile pour Les Lakers de Los Angeles par 114-121 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des Los Angeles Lakers ont été vaincus à domicile contre Kings de Sacramento 106-110, donc après le match, ils ont ajouté un total de quatre défaites consécutives, tandis que les Raptors de Toronto ont également perdu à l’extérieur avec Jazz de l’Utah par 106-102. Pour le moment Rapaces de Toronto il serait exclu des play-offs avec 27 victoires en 65 matchs disputés. Pour sa part, Les Lakers de Los AngelesAprès le match, il parvient à rester en barrage avec 36 matchs gagnés sur 64 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 10-2 au cours du quart, bien que l’équipe locale ait finalement fini par prendre ses distances et terminé avec un résultat de 38-32. Après cela, au deuxième trimestre, les visiteurs ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont réalisé un autre partiel au cours de ce trimestre de 13-2 et ont marqué la différence maximale (13 points) à la fin du trimestre, qui s’est conclu par un partiel. résultat de 21-40. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 59 à 72 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont augmenté leur différence, atteignant une différence de 21 points (61-82) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 25-27 et un résultat global de 84-99. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs locaux ont réduit les distances, en fait, ils ont réalisé un 11-2 partiel, bien que ce soit insuffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 30-22, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat final de 114-121 en faveur de Rapaces de Toronto.

Parallèlement à tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Rapaces de Toronto Ils étaient Pascal Siakam Oui Kyle Lowry, qui a obtenu 39 points, quatre passes et 13 rebonds et 37 points, 11 passes et deux rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée André Drummond Oui Kyle kuzma, avec 19 points, une passe et 11 rebonds et 24 points et trois rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, dans le prochain match Rapaces de Toronto mesurera sa force avec LA Clippers dans le Staples Center, tandis que le prochain adversaire de Les Lakers de Los Angeles sera Pépites de Denver, avec lequel il jouera dans le Staples Center. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.