Les Raptors en profitent et battent l’équipe Warriors B

rapaces de Toronto Il a remporté sa 14e victoire (en 29 matchs) de la saison NBA 2021/22. La franchise canadienne a battu l’équipe « B » de Guerriers de l’état d’or pour un résultat de 100-119. L’équipe dirigée par Steve Kerr, sans Stephen Curry, Andrew Wiggins, Otto Porter Jr, Draymond Green et Jordan Poole (ajouté à la défaite connue de Klay Thompson) ajoute sa sixième défaite du parcours.

Comme prévu vu les cinq départs des Warriors, le jeu a été dominé depuis le début par les Raptors, qui sont sortis avec pratiquement toutes leurs armes (sauf Pascal Siakam, dans les protocoles COVID-19). A la pause, avec un partiel de 42-63, la rencontre était pratiquement condamnée.

Fred Van Vleet a été chargé, une fois de plus, de diriger l’équipe de Toronto. Le meneur, en 33 minutes, a atteint 27 points, sept rebonds, 12 passes décisives et trois interceptions, en plus d’excellents pourcentages de tirs (52,9% en TC, 9-17 et 60% en T3, 6-10). Rookie Scottie Barnes, deuxième épée avec 21 points, huit rebonds et six passes décisives pour continuer à mener la course pour la recrue de l’année.

Performance complète de l’équipe. Faits saillants du jeu | @TangerineHoops Regardez : https://t.co/r5ePQ7IkDH pic.twitter.com/XihyMymZt1 – Raptors de Toronto (@Raptors) 19 décembre 2021

Pour GSW, son compatriote recrue Jonathan Kuminga a été celui qui s’est le plus démarqué dans l’équipe de Kerr avec 26 points, deux passes et 4-6 en triple (66,7 % T3). Gary Payton II, le meilleur sur le banc avec 13 points, neuf rebonds et deux interceptions.

Les soleils réclament la couronne

Avec cette défaite, les Phoenix Suns règnent à nouveau dans la Conférence Ouest. La franchise de l’Arizona est 1ère avec une fiche de 23-5, tandis que Golden State Warriors est 2ème avec 24-6.