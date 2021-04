Les Raptors ont fait du bizutage des recrues une sensation de bien-être avec l’aide de Miley Cyrus

Cela a été un cauchemar d’une saison pour les Raptors de Toronto à peu près tous les moyens possibles. L’équipe a été déplacée à Tampa Bay, en Floride toute l’année en raison de la pandémie en cours, jouant ses matchs loin de l’une des bases de fans les plus passionnées de la ligue. Les Raptors ont rapidement pris un départ de 2-8, et ils ne se sont jamais vraiment remis: après sept saisons consécutives de victoire au moins 48% de leurs matchs – et trois saisons consécutives avec un pourcentage de victoires supérieur à 70% – les Raptors actuellement siéger neuf matchs sous .500 et serait hors du tournoi de play-in s’il commençait aujourd’hui.

Les Raptors ont négocié un match de franchise de longue date avec Norman Powell à la date limite des échanges et ont presque échangé Kyle Lowry, le plus grand Raptor de tous les temps, avant de décider de transmettre plusieurs rendements potentiels différents. Soudainement, les Raptors ont remporté quatre matchs consécutifs et seront dans un combat de chiens avec les Wizards et les Bulls dans la dernière ligne droite pour la tête de série n ° 10 et la dernière place dans le tournoi de play-in de la Conférence Est.

Si cela a été une année difficile pour les Raptors, vous ne le sauriez jamais en regardant la vidéo publiée par l’équipe vendredi matin. C’est ainsi que vous faites le bizutage débutant de la bonne manière.

Les Raptors ont décidé de brouiller les recrues Malachi Flynn et Freddie Gillespie en les faisant chanter, selon Kyle Lowry, «la plus grande chanson de l’histoire des chansons». Il n’a pas tort.

Flynn et Gillespie ont dû se lever devant l’équipe et interpréter le succès générationnel de Miley Cyrus «Party in the USA». Fred VanVleet s’est assuré qu’ils dansaient aussi. Avec Chris Boucher et Pascal Siakam à la tête de la célébration, le reste des Raptors a explosé de joie alors que leurs recrues chantaient la chanson.

Gillespie en particulier semble avoir commencé un peu timide avant de se lancer à fond. Rien que du respect. Voilà à quoi ressemble la véritable camaraderie d’équipe.

Même pendant une année éprouvante, les Raptors s’amusent toujours. Ils sont même sur une petite lancée en ce moment pendant qu’ils le font. Nous sommes sûrs que Toronto manque aux Raptors, mais pour le moment, ils trouvent la joie en faisant la fête aux États-Unis.