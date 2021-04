Les Raptors ont une vie

BROOKLYN NETS 114-112 NEW YORK KNICKS

Kyrie Irving est passé à 40 points et a mené la victoire d’un Nets qui a clôturé le match avec controverse et du côté personnel. Les Knicks, énormes, sont sans prix. Consultez la chronique ici.

TORONTO RAPTORS 103-101 WASHINGTON WIZARDS

Gary Trent Jr., échangé à la fin du marché d’hiver aux Raptors des Balzers, a montré sa grande qualité en donnant à l’équipe canadienne la victoire sur le klaxon contre les Wizards. Le garde a marqué un triple qui permet à l’équipe dirigée par Nick Nurse de rester en vie dans la lutte pour les séries éliminatoires, et n’est qu’à une victoire des Bulls, qui occupent la 10e place de la Conférence Est, la dernière qui donne accès à la play-in. Les Wizards s’éloignent du combat malgré le triple-double de Russell Westbrook (23 + 14 + 11, mais 9 des 25 tirs du terrain), le 19 de la saison, et ils se retrouvent avec un solde de 17-32, chaque fois avec moins de chances de jouer la phase finale.

DALLAS MAVERICKS 111-103 UTAH JAZZ

Luka Doncic est allé à 31 points, 9 rebonds et 8 passes et a renversé le tout-puissant Jazz, qui venait de remporter ses neuf derniers matchs. Consultez la chronique ici.

MINNESOTA TIMBERWOLVES 116-106 SACRAMENTO KINGS

Gagnez pour remonter le moral au Minnesota. Russell est revenu après 26 matchs d’absence et avec Ricky, Juancho ou Karl Towns, il a donné une bonne version. Consultez la chronique ici.

OKLAHOMA CITY THUNDER 108-132 PISTONS DE DÉTROIT

Aleksej Pokusevski, l’une des révélations de la saison, a marqué 19 points pour le Thunder, mais ceux-ci n’ont pas servi à donner à l’équipe de Thunder City la victoire sur les Pistons. Le match, sans importance et qui s’est déroulé entre deux équipes qui sont en bas de la meilleure ligue du monde, a été résolu grâce au grand jeu collectif développé par les Pistons, qui comptaient jusqu’à sept joueurs sur dix points. Jerami Grant, avec 21 points, 5 rebonds et 5 passes, a été le meilleur d’un match légèrement apathique et avec peu d’intérêt pour l’amateur.

SAN ANTONIO SPURS 101-125 CAVALIERS DE CLEVELAND

Spurs maximum de désordre. L’équipe dirigée par le légendaire entraîneur Gregg Popovich est tombée à domicile face à l’une des pires équipes de la compétition nord-américaine et avec un fort battement. Les 22 points de Colin Sexton et, surtout, les 37 de Darius Garland, ont condamné les Texans, qui sont tombés pour la première fois cette saison en dehors des huit meilleures équipes de la Conférence Ouest, prenant l’avantage dans le jeu – en mettant fin à des choses comme celle-ci. Le meilleur joueur de l’équipe locale était, encore une fois, DeMar DeRozan, qui a marqué 20 points, insuffisant pour que les Spurs prennent un match qui aurait dû se terminer par une victoire contre un rival théoriquement inférieur.

HOUSTON ROCKETS 130-133 SOLEIL PHOENIX

Les Suns, deuxièmes classés de la Conférence Ouest, ont dû (beaucoup) souffrir pour vaincre les Rockets, l’une des pires équipes de la NBA. Le travail combiné de Devin Booker (36 + 6 + 6 avec 11 sur 20 dans les buts et 6 sur 8 dans les tripls), DeAndre Ayton (27 + 11, avec 10 sur 14 sur le terrain) et Chris Paul (19 points, 5 rebonds et 11 passes) ont donné la victoire aux Suns, qui sont légèrement plus proches de la première position occupée par le Jazz, désormais avec 2, 5 victoires de différence sur l’équipe de l’Arizona. Jusqu’à sept joueurs Rockets ont dépassé dix points, et l’équipe texane était sur le point de revenir d’un match qu’elle venait de derrière au quatrième quart-temps. En fin de compte, les Suns ont survécu et continuent de s’ajouter.