Les Raptors passent devant les Wizards au rythme imposé par Pascal Siakam

victoire de rapaces de Toronto en vue de sorciers de Washington par 102-90 avec 31 points de Pascal Siakam. Le Camerounais s’est souvenu de ses meilleurs moments, il a jeté l’équipe dans son dos et a été décisif pour l’important triomphe de son équipe, qui continue de tenter de s’accrocher aux playoffs. La recrue Scottie Barnes a récolté 11 points et 6 rebonds. Precious Achiuwa et Fred Vanvleet ont contribué 10 unités par tête. Du banc, Chris Boucher est passé à 14 points. Chez les Wizards, les 26 points d’un sauvage Kentavious Caldwell-Pope (8 sur 9 en field goal) ont été inutiles. Bradley Beal est resté à 14 points avec de faibles pourcentages de tir.

24 points à la mi-temps pour Pascal Siakam – Regardez sur League Pass : https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/Z4Vn7sj0Z0 – NBA (@NBA) 6 décembre 2021