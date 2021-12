Les Raptors suspendent leur entraînement en raison de l’incidence du covid-19

21/12/2021 à 06:20 CET

Les rapaces de Toronto ils ont annoncé ce lundi que ils arrêteront de s’entraîner après que plusieurs joueurs et personnels techniques aient été démobilisés en raison des protocoles de sécurité covid-19 imposés par la NBA. En outre, le match que les Raptors devaient jouer lundi contre le Orlando Magic à Toronto a été suspendu en raison d’une épidémie de covid-19 dans l’équipe de Floride. Les joueurs d’Orlando Mo Bamba, Terrence Ross, RJ Hampton, Mortiz Wagner et Ignas Brazdeikis sont absents en raison de covid-19. Pour leur part, les Raptors ont déclaré aujourd’hui que trois de leurs joueurs sont absents en raison des protocoles de la ligue : Pascal Siakam, Gary Trent Jr. et Dalano Banton.

Environ 100 joueurs de la NBA ont été soumis aux protocoles covid-19 de la NBA depuis le début de décembre. Dimanche, la NBA a été contrainte de suspendre trois matchs (Brooklyn Nets-Denver Nuggets, Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers et Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans) par covid-19. Et mardi, le match entre les Brooklyn Nets et les Washington Wizards est également reporté pour la même raison.

On estime qu’entre 70 et 100 joueurs NBA sont absents à cause du covid-19. Le nombre élevé de joueurs retirés oblige les équipes à signer des contrats d’urgence d’une validité de 10 avec des joueurs de la ligue G et d’autres compétitions pour avoir le minimum nécessaire aux matchs à jouer.