Les rares figurines Neon Genesis Evangelion sont magnifiquement absurdes

Photo : Yukinori Dehara

Neon Genesis Evangelion est, dans mon esprit, un divertissement presque parfait, mais je dois admettre que j’adorerais le revoir à travers les yeux de l’artiste japonais Yukinori Dehara.

Comme l’a souligné le compte Twitter Cutie Figures, le point de vue unique de Dehara sur les personnages de Neon Genesis Evangelion Rei Ayanami, Shinji Ikari et le robot Evangelion Unit-01 est merveilleusement absurde par rapport à la façon dont ils sont habituellement décrits. La série à trois chiffres a attiré l’attention grâce au Wonder Festival de cette année, une convention japonaise annuelle axée sur les modèles, les figurines et autres objets de collection de ce type qui s’est terminé plus tôt ce mois-ci.

Les trois ont été mis en vente pendant le Wonder Festival avec l’aimable autorisation de l’organisateur de l’événement Kaiyodo, mais ont rapidement été vendus car seulement 100 figurines de chaque figurine étaient disponibles. Rei et Shinji étaient au prix de 10 780 (environ 98 USD) tandis que l’Eva Unit-01 s’est vendue à 19 800 (environ 173 USD). Comme je viens juste d’en apprendre plus sur eux, je n’ai malheureusement jamais eu l’occasion de saisir le mien. Bon sang, passé moi.

Dehara a dévoilé pour la première fois ses figurines Neon Genesis Evangelion en mai dernier, ne faisant que cinq ensembles complets. Trois heureux gagnants ont eu la chance d’acheter ce premier tirage fait à la main (qui ont tous reçu des signatures spéciales et des numéros de modèle peints sur le bas des pieds des personnages par Dehara lui-même) via une loterie. Les prix, naturellement, étaient encore plus élevés : 30 000 (environ 262 USD) chacun pour Rei et Shinji, et 45 000 (environ 393 USD) pour l’Eva Unit-01.

Deux autres ensembles de modèles de Dehara ont été réservés pour être exposés au Kaiyodo Hobby Museum de Shimanto, une ville située dans la région sud-ouest de l’archipel japonais.

Comme si peu de ces figurines ont été mises en vente, il est facile de dire que le travail de Dehara fait partie des produits Neon Genesis Evangelion les plus distinctifs et potentiellement difficiles à trouver. Si quelqu’un qui lit ceci a réussi à attraper un ou plusieurs de ces incroyables petits modèles et veut me les vendre pour ce que je suppose sera un prix exorbitant, veuillez nous contacter.