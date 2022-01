Les rares maillots des Lakers de Kobe et LeBron aux enchères pourraient rapporter plus de 100 000 $ chacun !

Deux Kobe Bryant et James Lebron les maillots utilisés par le jeu viennent d’arriver aux enchères … et TMZ Sports a appris qu’ils sont si uniques qu’ils devraient rapporter plus de 100 000 $ chacun.

Le blanc de Bryant est ultra-rare – c’est une unité des Lakers « Noche Latina » que le Mamba portait lorsqu’il a joué contre les Bulls en 2013.

Le maillot comporte « Los Lakers » cousu sur le devant pour la soirée à thème latin – et, au dos, Bryant a signé son nom en blanc à l’intérieur du 2.

Le maillot comporte également des patchs importants – il y a un « JB » sur le devant pour honorer Jerry Buss, et il y a aussi un emblème « Noche Latina » placé sur la poitrine. Un logo « Noche Latina Latin Nights » se trouve également sur la queue avant.

Le maillot de James, quant à lui, n’est pas accompagné d’autographe… mais ce qui le rend si unique, c’est qu’il s’agit d’un uniforme qu’il a porté plusieurs fois au cours de sa première saison en tant que Laker.

Les gars à Goldin, qui organise les enchères, nous dit que le joueur de 37 ans a en fait porté l’uni pendant six matchs au cours de la saison 2018-19 – enregistrant trois triples doubles et un match de 36 points avec.

Les deux pièces sont maintenant aux enchères — et on nous dit que le maillot de Bryant peut aller pour 125 000 $ tandis que James‘ pourrait aller jusqu’à 150 000 $.

Les enchères devraient se terminer le mois prochain… bonnes enchères !