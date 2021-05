Les ratés remplacent ma romance chimique au festival Aftershock

Groupe de punk rock légendaire INCORRECTIONS a été remplacé MA ROMANCE CHIMIQUE sur la facturation de cette année Réplique festival, qui aura lieu du 7 au 10 octobre au Discovery Park de Sacramento, en Californie.

Comme annoncé précédemment, Réplique 2021 sera titré par METALLICA (effectuant deux sets uniques, un vendredi et un dimanche), avec MISFITS en tête d’affiche le samedi 9 octobre. Réplique La programmation 2021 comprendra également: LIMP BIZKIT, RANCE, LA PROGÉNITURE, DISTORSION SOCIALE, S’ÉLEVER CONTRE, VOLBEAT, MACHINE PISTOLET KELLY, MASTODONTE, GOJIRA, SEETHER, DEMANDER ALEXANDRIA, et beaucoup plus.

MA ROMANCE CHIMIQUE annulé son apparition à Réplique après avoir annoncé qu’elle reportait sa tournée de retrouvailles à 2022.

Le mois dernier, Glenn Danzig Raconté Pierre roulante magazine que la porte était “ouverte” INCORRECTIONS jouer plus de spectacles. “Si nous le faisons, j’aimerais jouer dans des endroits où nous n’avons pas encore joué, le Texas ou la Floride ou des endroits comme ça”, a-t-il déclaré. Nous n’avons fait aucun spectacle dans ces États, et ces États sont totalement ouverts. “

La performance de retour initiale de INCORRECTIONS membres Danzig, Jerry seulement et Doyle Wolfgang Von Frankenstein a eu lieu au 2016 Fête des émeutes. Les camarades du groupe séparés ont joué ensemble pour la première fois depuis 1983 et ont été soutenus par d’anciens TUEUR le batteur Dave Lombardo et guitariste Acey Slade.

Depuis lors, la gamme originale du INCORRECTIONS s’est réuni pour des dates dispersées, la plus récente ayant eu lieu en décembre 2019 au Wells Fargo Arena de Philadelphie, en Pennsylvanie.

Avant le Fête des émeutes concerts, Glenn, Jerry et Doyle Wolfgang Von Frankenstein joué pour la dernière fois ensemble le 29 octobre 1983.

L’original INCORRECTIONS le groupe s’est séparé en 1983, et Seul a présenté une nouvelle version du INCORRECTIONS en 1995. Plusieurs membres sont venus et repartis, mais Seul, de même que DRAPEAU NOIRde Dez Cadena, a conservé une forme de INCORRECTIONS dans le studio d’enregistrement et sur la route pendant la plupart des deux dernières décennies et demie.

