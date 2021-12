Les rats envahissent la maison de la Cobalt Housing Association à Norris Green Liverpool | Royaume-Uni | Nouvelles

Becky Jackson, 27 ans, craint pour la sécurité de sa jeune famille alors qu’elle voit régulièrement les « rats courageux » se précipiter sur le sol de la cuisine. Des images prises à l’adresse de Norris Green, Liverpool, montrent les gros rongeurs rampant sous un placard, courant le long d’un réfrigérateur et même rongeant du pain.

Becky a emmené sa famille chez sa sœur pour se réfugier la nuit dernière et a maintenant peur de revenir.

Elle a déclaré: « Je ne peux même pas dormir – je suis tellement habituée à entendre des rats, j’ai commencé à entendre des bruits dans sa maison et elle n’en a même pas.

« J’ai trop peur de rentrer chez moi aujourd’hui – je ne peux pas le faire, c’est trop.

« Ils vivent ici avec moi. Les rats sortent normalement la nuit, mais pas ceux-là. Ils sont devenus courageux – ils sortent le jour. »

La mère a installé des caméras dans la maison pour enregistrer des preuves pour son association de logement, rapporte Liverpool Echo.

Cobalt Housing Association, qui gère la propriété, dit qu’elle a déjà commencé à travailler pour résoudre les problèmes.

Mais Becky a ajouté : « On m’a dit [the housing association] ne peut voir aucune preuve, alors j’ai pensé « laissez-moi appâter ma propre maison pour obtenir la preuve dont j’ai besoin ».

« Auparavant, je pouvais juste les entendre se précipiter dans les murs quand j’étais à la maison, maintenant je peux les entendre courir partout dans la maison.

« Je les attrape sur mon appareil photo dans la cuisine quand je suis dans le salon.

« J’ai sorti un pain du congélateur pour le décongeler et quand je suis revenu, ils l’avaient mâché, donc je savais que je pouvais les appâter avec du pain.

« Mais ils sont devenus immunisés contre l’appât si cela a du sens.

« Ils mâchent n’importe quoi cependant – je suis rentré à la maison une fois et ils avaient mâché les vitamines de mes enfants. Ils se moquent de ce qu’ils mangent. »

Becky, dont les enfants n’ont que cinq et six ans, pense qu’il serait préférable de « démolir la maison et de la reconstruire », car elle ne peut pas identifier le problème.

Cobalt, cependant, a maintenant employé une entreprise de services environnementaux et de lutte antiparasitaire pour l’aider à se battre.

Néanmoins, la maman est particulièrement inquiète de la maladie.

« Sur mon appareil photo, j’ai vu un rat couler dans mon réfrigérateur et deux minutes plus tard, mon aîné se tenait là où il était. Ce rat aurait pu le mordre et ils sont porteurs de toutes sortes de maladies et d’autres choses », a-t-elle poursuivi.

« Cela aurait pu être une situation complètement différente aujourd’hui.

« Un de mes enfants est sur la voie de l’autisme et du TDAH et il s’asseyait là et jouait avec les rats et le poison.

« Mes enfants devraient pouvoir se promener dans leur maison sans que je m’inquiète de tomber malade. »

Un porte-parole de la Cobalt Housing Association a déclaré à l’ECHO : « Nous sommes désolés pour les problèmes rencontrés par Mme Jackson.

« Nous parlons déjà avec elle, et une plainte formelle a été déposée et est en cours de traitement.

« Nous avons travaillé avec Mme Jackson et nos sous-traitants pour résoudre les problèmes et avons engagé une société de services environnementaux et de lutte antiparasitaire pour fournir un soutien supplémentaire afin de résoudre la situation.

« Un certain nombre d’agents du logement et d’arpenteurs ont également visité la propriété pour soutenir le processus.

« Malheureusement, nous ne pouvons pas contrôler la vermine vivant à l’extérieur dans le quartier local, mais nous continuerons à faire tout notre possible pour rechercher d’autres voies d’accès pour éradiquer les problèmes, et nous avons déjà réservé de futurs rendez-vous pour des travaux immobiliers afin d’empêcher tout accès futur à Mme la propriété de Jackson. »