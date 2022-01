Les Ravens ont donné à Ben Roethlisberger l’anti-hommage que seul Baltimore pouvait

Ben Roethlisberger aurait pu disputer le dernier match dimanche de la semaine 18 contre les Ravens de Baltimore. Le quart-arrière de 39 ans a admis qu’il prendrait presque certainement sa retraite après l’année, mais ses Steelers avaient encore quelque chose à jouer lors de la finale de la saison régulière. Si les Steelers pouvaient battre les Ravens, si les Jaguars choquaient les Colts et si les Chargers-Raiders ne finissaient pas par une égalité, alors Pittsburgh participerait aux séries éliminatoires.

Tout est arrivé, et maintenant les Steelers sont de retour en séries éliminatoires.

Il s’est avéré que Roethlisberger avait au moins un autre entraînement gagnant en lui. Le Pittsburgh QB a mené son équipe sur une prolongation de 15 matchs et 65 verges qui s’est terminée sur un placement réussi du botteur Chris Boswell. Les Steelers ont gagné 16-13 pour décrocher leur billet pour les séries éliminatoires lorsque les Raiders ont battu les Chargers dimanche soir.

Il n’y a certainement pas d’amour perdu entre des rivaux de division comme les Ravens et les Steelers. Avec le match à Baltimore, les Ravens ont profité de l’occasion pour troller Roethlisberger avec un montage vidéo de lui en train de se faire virer. Un tweet viral du journaliste de Pittsburgh Dejan Kovacevic a alerté le monde sur l’anti-hommage des Ravens, et heureusement, quelqu’un dans les gradins l’a enregistré.

C’est ainsi que vous taquinez votre rival de toujours lors de son dernier match dans votre stade.

Bien sûr, les Ravens ont perdu le match, alors Big Ben a eu le dernier mot.

Le site Web des Ravens a préparé une pièce amusante avant le match où d’anciens joueurs des Ravens ont parlé de leur rivalité avec Roethlisberger. Alors que la plupart l’ont gardé civil, l’ancien secondeur de Baltimore, Bart Scott, a lancé un faucheur en disant « Je le déteste vraiment ».

« Pour moi, [I’ll always remember] tout ce qu’il m’a pris. Deux fois dans ma carrière, il m’a empêché d’aller au Super Bowl. Les gens croient toujours que lorsque j’ai quitté les Ravens et que je suis allé à l’AFC Est, c’était les Patriots que je détestais. Non, même en tant que Jet, il m’a empêché d’aller au Super Bowl. Je suis allé à trois championnats de l’AFC d’affilée et il m’a empêché d’aller au Super Bowl dans deux d’entre eux – une fois en tant que Raven et une fois en tant que Jet. Donc je le déteste vraiment. Mais c’est le plus grand signe de respect. Je ne le déteste qu’à cause de la façon dont il a joué et de ce qu’il m’a pris. Ben, je te déteste. Je suis content que vous ayez terminé.