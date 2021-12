Les Ravens ont presque terminé leur retour épique contre les Browns avec un coup de pied en jeu

Peu importe où ils se trouvent ou qui est sur le terrain, les Ravens refusent tout simplement d’arrêter et de mourir. Ils ont ajouté Marlon Humphrey à leur liste croissante de joueurs clés pour la saison il y a quelques jours, ont perdu Lamar Jackson à cause d’une blessure à la cheville tôt contre les Browns et se sont retrouvés dans un trou 24-6 à la mi-temps.

Tout comme la plupart de leurs matchs cette saison, les Ravens n’ont pas bronché. Le quart-arrière suppléant Tyler Huntley a connu un quatrième quart-temps inoubliable avec deux touchés, dont une frappe à Mark Andrew pour couper le match à moins de deux points.

Huntley avait lui-même un jeu face à l’adversité.

En retrait de deux points à une minute de la fin, les Ravens ont opté pour un coup de pied de côté pour tenter de récupérer le ballon.

Cela a parfaitement fonctionné, rebondissant sur un joueur des Browns directement dans les bras de la sécurité des Ravens, Chuck Clark, qui a récupéré le ballon juste à l’extérieur de la portée du panier.

Malheureusement pour les Ravens, ils n’ont pas pu terminer le travail après avoir récupéré le coup de pied. Ils ont échoué une quatrième conversion vers le bas et ne sont jamais arrivés à portée de Justin Tucker pour tenter un panier gagnant.

Les Ravens sont passés à 8-5 cette saison, conservant à peine l’avance de l’AFC Nord pour le moment.