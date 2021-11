Les Ravens surmontent les 4 INT de Jackson, battent les Browns 16-10

Lamar Jackson a fourni un point culminant brillant lors d’une performance par ailleurs inférieure à la moyenne et sa passe de touché de 13 verges à Mark Andrews au troisième quart a été suffisante pour porter les Ravens de Baltimore à une victoire de 16-10 sur les Browns de Cleveland dimanche soir.

Jackson a lancé quatre interceptions, un sommet en carrière, dans ce match rempli d’erreurs, mais le seul touché pour Baltimore a été mémorable. Tenté par la passe de Cleveland toute la nuit, Jackson a remonté jusqu’à environ la ligne des 35 verges avant de faire une passe au milieu d’un Andrews remarquablement ouvert dans la zone des buts.

Cela a porté le score à 13-3, et les Ravens (8-3) ont tenu bon pour prendre la première place du classement de l’AFC.

Cleveland (6-6) n’a jamais pu obtenir son match de course – qui est entré au premier rang de la ligue – contre le front défensif de Baltimore. Nick Chubb n’a réussi que 16 verges en huit courses et Kareem Hunt a récolté 20 verges en sept tentatives.

L’entraîneur des Ravens, John Harbaugh, s’est amélioré à 18-2 lors des matchs aux heures de grande écoute à domicile et à 23-4 au total contre les Browns.

Baker Mayfield a lancé une passe de touché de 20 verges à David Njoku à la fin du troisième quart, mais Cleveland n’a plus marqué. Avec une avance de 13-10, les Ravens ont pris le relais avec 6:28 à jouer et ont presque manqué le reste du temps. Un appel d’attente sur la garde Ben Powers a aidé à caler cet entraînement, et le placement de 49 verges de Justin Tucker a porté l’avance à six avec 1:10 à jouer.

Les Browns n’ont jamais obtenu de premier essai lors de leur dernier essai.

C’était loin de décembre, lorsque ces équipes ont joué l’un des matchs les plus excitants de la saison 2020 de la NFL – une victoire 47-42 des Ravens à Cleveland. Cette fois, une première mi-temps calme s’est transformée en une série d’erreurs vers la fin du deuxième quart-temps, dont cinq revirements dans le dernier 3:04.

Les Ravens ont utilisé 8:41 sur l’horloge sur un disque de 17 jeux, mais se sont contentés d’un placement et d’une avance de 6-0 après que le gardien Kevin Zeitler a commis un faux départ sur le quatrième et le but du 1. Les Browns ont conduit dans le territoire de Baltimore, mais a cédé le ballon sur un jeu piège. Le receveur Jarvis Landry a pris un coup de fusil de chasse et s’est déplacé comme pour lancer, mais il a été touché et tâtonné.

Les Browns ont répondu rapidement avec leurs propres plats à emporter, lorsqu’une passe de Jackson a valu à Denzel Ward une interception. Cleveland a transformé ce chiffre d’affaires en un objectif sur le terrain.

Jackson a de nouveau été intercepté, donnant le ballon aux Browns au Baltimore 28 avec 56 secondes à jouer. Deux jeux plus tard, Mayfield a perdu le ballon – personne n’a même été crédité d’un échappé forcé – et les Ravens ont récupéré près du milieu de terrain.

Jackson a lancé sa troisième interception du quart avec 21 secondes à jouer à la demie.

Les erreurs de Cleveland ne se sont pas limitées à la fin de la première mi-temps. Chase McLaughlin a raté un placement de 46 verges au premier quart, puis les Browns ont maintenu un entraînement des Ravens en vie lorsqu’ils ont été appelés pour trop d’hommes sur le terrain alors que Baltimore s’alignait pour l’aller au quatrième et -2 de son posséder 33.

Ce qui était remarquable à ce sujet, c’est que Cleveland venait d’appeler un temps mort après avoir semblé avoir des problèmes de substitution lors de ce quatrième essai. Ensuite, les Browns sont sortis du temps mort et ont de toute façon été appelés pour trop d’hommes sur le terrain.

Tucker a effectué un coup de pied de 52 verges à la fin de cette possession pour donner aux Ravens une avance de 3-0.

BLESSURES

Hunt en était à son premier match de retour d’une blessure au mollet. … Corbeaux DT Calais Campbell (commotion cérébrale) a raté le match. … Cleveland T Jack Conklin, qui est revenu d’une blessure au coude pour ce match, s’est blessé au genou au premier quart. Il a essayé de s’éloigner avec précaution, mais son genou droit a semblé céder.

SUIVANT

Browns: Off le week-end prochain, puis affrontez à nouveau les Ravens lors de leur prochain match dans une bizarrerie de calendrier. Ce match est le 12 décembre à Cleveland.

Ravens : Affrontez un autre rival de division dimanche prochain lorsque les Ravens seront à Pittsburgh.