Les rayons connaissent aussi la réponse aux rêves abasourdis

C’est une nouvelle saison où le Rayons de Tampa Bay Ils reviennent au pas des rêves brisés, après une saison fervente et des playoffs décevantes, il arrive avec lui De grandes questions sur la fiabilité de votre système de jeu à ce stade.

Les Rays ont enregistré une saison régulière de 100-62, marquant leur première saison de 100 victoires dans l’histoire de la MLB et menant la Ligue américaine Est, tout en restant avec les moscos après avoir été éliminés par les Red Sox de Boston dans la division de la Ligue américaine Série 3 gagne à 1.

Au cours de la saison régulière, les Rays avaient la quatorzième meilleure moyenne au bâton (.242), nous disons en OPS (.749) et deuxième en points (857), tandis que leur lanceur de départ était quatorzième en ERA (4.08) et huitième en WHIP (1.19 ). ), ayant un relais qui a pris la troisième place dans la plus basse ERA (3,24) et la deuxième dans WHIP (1,14), mais malgré cela, l’équipe a encore une fois vu son grand rêve tomber.

Le modèle Rays a été bien défini tout au long de son moule, un organisation dont la matière première est l’évaluation et le développement des joueurs, ayant comme support les statistiques de nouvelle génération et concevant une liste avec l’une des plus faibles masses salariales de la ligue, un modèle aujourd’hui d’une grande influence dans toute la ligue, bien qu’avec de nettes exceptions.

Que les Rays aient atteint la première place de leur division, qu’ils reproduisent après l’avoir également atteinte en 2020, est encore plus héroïque lorsque l’on parle des vingt-trois équipes parmi la masse salariale la plus faible des trente équipes de la MLB, bien qu’ainsi qu’avantageuses cela peut aussi être le pire ennemi et la chose qui maintient l’organisation de Tampa Bay attachée.

Quand verrons-nous la lumière au bout du tunnel des Rayons ? Leur système actuel est-il fonctionnel ? Connaissent-ils les réponses à leurs rêves abasourdis ?

Un système qui croit à l’exploration et au développement, en plus d’un schéma de neuf générations à faibles statistiques, est simplement l’avenir du jeu et le nord que les tendances sont finalement dirigés vers toutes les organisations de la ligue.

Comme Tampa Bay on pourrait bien citer un exemple du passé et du présent et l’équipe pilier de ce système de jeu dans les Oakland Athletics, mais de la même manière en 2021 on pourrait citer les Dodgers de Los Angeles, les Red Sox de Boston, les Astros de Houston, Milwaukee Brewers ou San Francisco Giants, toutes ces équipes à l’exception des Giants et de l’Athlétisme aujourd’hui dirigées par d’anciens cadres dirigeants des Rays.

Et c’est ce que sont les Rays de Tampa Bay, ainsi qu’une organisation compétitive, une équipe qui croit en son système de baseball comme philosophie et qui a été une école avec un message très clair vers lequel le jeu se dirige, bien qu’une école qui a appris, ses étudiants ont le plus bénéficié du même système dans d’autres organisations.

Aujourd’hui, les Rays de Tampa Bay disposent de l’un des cinq meilleurs systèmes de ligues mineures pour soutenir la cohérence d’une équipe compétitive au fil des ans, leurs conseils dans l’exploration et le développement des joueurs sont suffisamment mis en évidence chez 22 joueurs qui sont arrivés via des transferts vers leur alignement. de 40, et il ne fait aucun doute qu’il n’y a rien de mal, au contraire, il n’y a que des applaudissements sur la façon dont ils peuvent presque par magie convertir un joueur du lot pour avoir un impact dans la ligue.

Pour les Rays il n’y a aucun moyen d’ajouter ou de soustraire des mérites à ce qu’ils ont fait, le simple fait de rivaliser avec une si faible masse salariale est déjà une preuve suffisante de leur grande ruse et suffisant pour les études, même si cela peut aussi être leur pire mal.

Comme tout dans la vie, vous avez besoin d’un équilibre, peu importe tout ce qui peut être réalisé avec une équipe qui ne développe que des joueurs, nous connaissons tous l’influence des investissements, et ce n’est pas un problème qui échappe aux Rays, il suffit de mentionner les Dodgers, Les équipes Astros, Brewers et Red Sox, que la seule chose différente du système Rays qu’ils ont fait a été de maintenir un équilibre avec les investissements.

Cette dernière section est clairement la pièce manquante à la recherche de ce coup de pouce tant attendu à ce que les Rayons font déjà, créant un noyau plus équilibré et avec lequel je suis sûr qu’il portera ses fruits, ce n’est qu’ainsi que notre bien-aimé « MoneyBall » , l’équilibre est également important.