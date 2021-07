Les rayons cosmiques alimentent les supernovae

20/07/2021 à 12:16 CEST

Les rayons cosmiques aident les explosions de supernova à avoir un impact plus important, selon une nouvelle étude présentée au National Astronomy Meeting (NAM 2021). La dernière étape des explosions cataclysmiques d’étoiles massives mourantes, qui génèrent le phénomène appelé supernovae, aurait un impact jusqu’à six fois plus important sur le gaz interstellaire environnant à l’aide des rayons cosmiques.

Selon des simulations de l’évolution des ondes de choc émanant des explosions de supernova sur plusieurs millions d’années, les scientifiques ont découvert que les rayons cosmiques peuvent jouer un rôle clé dans les étapes finales de l’évolution de la supernova, influençant sa capacité à injecter de l’énergie dans le gaz galactique qui l’entoure.

À ce jour, l’influence des rayons cosmiques sur l’évolution des galaxies n’a pas été entièrement comprise, bien qu’il ait été découvert qu’ils affectent l’énergie et la structure du gaz interstellaire dans leur voyage rapide. Ils sont également capables de créer les conditions nécessaires pour arrêter la formation de nouvelles étoiles.

L’énigme des rayons cosmiques

Malgré ces avancées, rayons cosmiques ils restent une inconnue non résolue pour la science. Ce sont des particules qui viennent de l’espace et bombardent en permanence la Terre dans toutes les directions possibles. Beaucoup de ces particules sont des protons ou des noyaux d’atomes, et certaines d’entre elles sont plus énergétiques que toute autre particule appréciée jusqu’à présent dans la nature.

Pour se faire une idée du Flux d’énergie qui possèdent le rayons cosmiques ultra-énergétiques, il faut comprendre que ces particules se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière. De plus, son énergie est des centaines de millions de fois supérieure à celle des particules produites dans l’accélérateur le plus puissant et le plus avancé développé à ce jour.

Un coup de pouce supplémentaire

Selon un communiqué de presse de la Royal Astronomical Society du Royaume-Uni, la nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université d’Oxford a révélé que les rayons cosmiques peuvent donner au gaz interstellaire qui entoure les supernovae un « coup de pouce supplémentaire », permettant à l’impulsion finale de l’explosion est multiplié par un minimum de 4 et un maximum de 6 fois par rapport aux conditions initiales.

Les conclusions des chercheurs suggèrent que le coup de pouce supplémentaire fourni par les rayons cosmiques est plus important si les étoiles massives explosent dans des environnements à faible densité, facilitant la création d’énormes structures gazeuses alimentées par des générations successives de supernovae.

Rayons cosmiques et formation des galaxies

Dans une étude précédente menée par des spécialistes du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, il a également été découvert que les rayons cosmiques peuvent jouer un rôle important dans le régulation de la formation des étoiles, entraînant les vents galactiques et même en déterminant le caractère du milieu intergalactique.

Dans la même recherche, les experts ont indiqué que les effets produits par les rayons cosmiques peuvent réguler le développement de la structure du disque d’une galaxie, et qu’ils sont un complément important à d’autres processus actifs dans le configuration des galaxies au cours de leur processus de formation.

Selon les scientifiques, ces découvertes ne sont qu’une première étape sur la voie de nouvelles informations selon lesquelles les rayons cosmiques apporteront notre compréhension de la nature complexe de la formation des galaxies, permettant une nouvelle avancée dans le défi de résoudre les grandes énigmes de l’univers.

Photo : simulation montrant des zones de gaz chaud et froid (blanc/vert) dans la bulle et la structure filamenteuse du rayon cosmique (bleu) autour de la couche résiduelle de supernova. Crédit : F. Rodriguez Montero.