Les rayons des supermarchés vides alors que le gouvernement est averti de plus de 100 000 chauffeurs de poids lourds | Royaume-Uni | Nouvelles

Mais l’idée de recruter des chauffeurs de l’armée ne fera pas grand-chose pour améliorer la situation, ont averti les experts – le gouvernement soulignant que ce n’était de toute façon pas envisageable. Les problèmes ont été imputés à une combinaison du Brexit et de la pandémie, et ont été aggravés par la soi-disant « pingdémie » des travailleurs contraints de s’isoler après avoir été alertés par l’application NHS Covid.

Lors d’une réunion le mois dernier entre des responsables du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA) et des représentants de l’industrie alimentaire, Premier Foods, l’une des plus grandes entreprises alimentaires du Royaume-Uni, a demandé au gouvernement d’envisager d’utiliser l’armée pour distribuer des fournitures, étant donné que certains militaires détiennent des licences poids lourds – mais l’idée a été rapidement rejetée.

S’exprimant hier, Rod McKenzie, directeur général de la politique et des affaires publiques de la Road Haulage Association (RHA), a déclaré au Sun : « Il y a 2 000 chauffeurs de poids lourds qualifiés dans l’armée – il nous manque 100 000 chauffeurs de camion.

« Un autre problème est que les chauffeurs de l’armée sont habitués à conduire des camions de l’armée et non des véhicules civils.

« Nous devons déterminer ce qu’il faut faire pour obtenir 100 000 autres conducteurs. »

S’adressant à Sky News la semaine dernière, le directeur général de la RHA, Richard Burnett, a ajouté : « Cela va prendre au moins 18 mois pour former le nombre de conducteurs dont nous avons besoin.

« Il faut de 12 à 16 semaines pour former un nouveau conducteur sans parler de son examen poids lourds.

« Bien que nous n’ayons pas toujours le produit exact qu’un client recherche dans chaque magasin, de grandes quantités de produits sont livrées aux magasins quotidiennement et nos collègues se concentrent sur leur mise en rayon le plus rapidement possible. »

Andrew Opie, directeur de l’alimentation et de la durabilité au British Retail Consortium, a déclaré : « Une pénurie de chauffeurs de poids lourds a entraîné une perturbation mineure de certaines chaînes d’approvisionnement, retardant le réapprovisionnement de certains articles dans certaines régions. »

Les supermarchés travaillaient en étroite collaboration avec les fournisseurs pour garantir que les consommateurs puissent se procurer tous les produits dont ils ont besoin, a souligné M. Opie.

Il a ajouté: “Néanmoins, le gouvernement doit augmenter rapidement le nombre de tests de conduite des poids lourds, combler les lacunes en fournissant des visas aux conducteurs de poids lourds de l’UE, et également rechercher une solution à plus long terme à ce problème.”

S’exprimant le mois dernier après la réunion, un porte-parole de Premier Foods a déclaré à propos de la suggestion de l’armée: «C’était l’une des nombreuses idées avancées lors d’une séance de remue-méninges de l’industrie.

« Chez Premier Foods, nous avons mis en place des plans pour gérer la situation au sein de notre chaîne d’approvisionnement. »

Un porte-parole du ministère britannique de la Défense a déclaré qu’il n’avait pas reçu de demande formelle de soutien.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré plus tard: “Il n’est pas prévu d’utiliser du personnel militaire dans ce scénario.”

S’exprimant aujourd’hui, un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous avons récemment annoncé un ensemble de mesures pour aider à lutter contre la pénurie de conducteurs de poids lourds, notamment des plans pour rationaliser le processus permettant aux nouveaux conducteurs d’obtenir leur permis de poids lourds et d’augmenter le nombre de tests pouvant être effectués.

“Nous avons également temporairement assoupli les règles relatives aux horaires des chauffeurs pour permettre aux chauffeurs de poids lourds d’effectuer des trajets un peu plus longs, mais ceux-ci ne doivent être utilisés qu’en cas de besoin et ne doivent pas compromettre la sécurité des chauffeurs.”

Le gouvernement n’a pas l’intention d’utiliser l’armée, selon Express.co.uk.

Express.co.uk a contacté la RHA pour de plus amples commentaires.