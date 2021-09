Les Rays battent les Blue Jays et seront en séries éliminatoires

23/09/2021 à 7h58 CEST

.

Le frappeur désigné Austin Meadows a frappé un circuit pour trois touchés et les Rays de Tampa Bay ont obtenu une place en séries éliminatoires en battant les Blue Jays de Toronto 7-1. La victoire de Tampa Bay a assuré son troisième voyage consécutif en séries éliminatoires. Les Rays, leaders de la division AL Est (94-59), champions en titre de cette ligue, ont remporté leur troisième voyage consécutif en séries éliminatoires et leur septième depuis 2008.

Toronto (85-67) à égalité au deuxième rang des wild-cards de l’AL avec les Yankees, qui ont joué plus tard mercredi. Les Blue Jays ont perdu deux des trois contre Tampa Bay et ont une fiche de 16-5 en septembre. Meadows (26) a frappé un retour complet dans la troisième manche menant deux coureurs devant.

Sur le monticule, la victoire a été attribuée au relève JT Chargois (6-1) dans un épisode, tandis que pour les Blue Jays, la défaite était le relève Ross Stripling (5-7) en une et une troisième manche.

Touché par un terrain deux jours après avoir reçu un rapport de dépistage de Toronto, le ranger des Rays Kevin Kiermaier espère voir les Blue Jays en séries éliminatoires. Soulagement Ryan Borucki a été éjecté, ce qui a incité le manager des Blue Jays Charlie Montoyo et l’entraîneur des lanceurs Pete Walker à sortir de l’abri pour se disputer. Walker a également été expulsé et il n’y a eu aucun incident entre les joueurs. Lundi, Kiermaier a ramassé une carte de recruteur qui est tombée du bracelet du receveur des Blue Jays Alejandro Kirk lors d’un jeu au marbre et a refusé de la rendre. Cash s’est excusé auprès de l’organisation des Blue Jays mardi et Montoyo a déclaré que le problème était “de l’eau sous le pont”.

McCutchen frappe un coup de circuit et les Phillies continuent de se battre pour remporter la division

Le Ranger Andrew McCutchen a frappé un circuit de deux points pour garder le Philadelphie en compétition pour la division Est de la NL après avoir battu les Orioles de Baltimore 4-3. Les Phillies ont remporté deux des trois contre les Orioles, qui ont 104 défaites, et terminent maintenant leur séquence de sept matchs à domicile avec quatre contre les Pirates, qui ont 94 défaites. Philadelphie a commencé la journée à trois matchs derrière les Braves pour la première place de la division. Les Atlantans affronteront les Diamondbacks mercredi et termineront une série de quatre matchs contre ce neuvième jeudi. Le NL East pourrait être décidé lorsque les Phillies affronteront Atlanta la semaine prochaine dans une série de trois matchs.

La victoire a été créditée par le relais vénézuélien José Alvarado (7-1) dans un tiers de l’épisode. Pour les Orioles la défaite est tombée au relais Conner Greene (1-2) dans les deux tiers de la manche.

Torres entraîne dans la victoire des Yankees, qui chassent la wild card

Le joueur de deuxième but vénézuélien Gleyber Torres a doublé et a produit le point de bris d’égalité en huitième manche, le receveur dominicain Gary Sánchez a suivi avec un circuit de deux points et les Yankees de New York ont ​​battu les Rangers du Texas 7-3.

La chasse aux wild card des Yankees les amène à Fenway Park pour trois matchs à partir de vendredi, suivis de trois à Toronto et d’une séquence de trois matchs à domicile contre les Rays de Tampa Bay. New York a un demi-match d’avance sur Toronto pour la deuxième et dernière wild card de l’AL après que les Blue Jays aient perdu 1-7 contre les Rays, qui ont décroché une place en séries éliminatoires. Les Red Sox avaient 2,0 matchs d’avance sur les Yankees lorsqu’ils ont commencé à jouer mercredi.

Avec leur victoire, les Yankees ont balayé trois matchs. Torres, qui a frappé 1 sur 3, a conduit dans la course de différence et a appuyé deux fois sur le buzzer, tandis que Sánchez (23 ans) a sorti le ballon du terrain en huitième contre le streamer de relais Spencer Patton, avec un coéquipier sur la route et deux. sorties à l’entrée.

La victoire a été créditée au relève Chad Green (9-7) dans un tiers d’entrée. Pour les Rangers, la défaite est revenue à Patton (1-2) dans les deux tiers de la manche.

Goldschmidt et O’Neill frappent les Brewers avec des circuits

Le joueur de premier but Paul Goldschmidt et le ranger Tyler O’Neill ont chacun frappé des circuits pour les Cardinals de St. Louis, qui ont battu les Brewers de Milwaukee 10-2. Les Cardinals ont amélioré leur fiche de saison à 82-69, tandis que les Brewers l’ont vu chuter à 91-61. Goldschmidt (27) a frappé un retour complet au huitième, avec un coureur sur les buts. O’Neill (29 ans) a fait sauter la clôture dans le premier épisode, également avec un homme en circulation. La victoire sur le monticule a été attribuée au partant Miles Mikolas (2-2) en sept manches.

Pour les Brewers, le ranger vénézuélien Avisail Garcia (29 ans) a également fait sauter le bâton en septième manche lorsqu’il a trouvé les lancers de Mikolas, sans coureurs d’avance ni retraits dans la manche. La défaite a été imputée par le partant Brett Anderson (4-9) en un tiers de manche.

Schwarber frappe deux circuits et les Red Sox peuvent toujours remporter la wild card

Le joueur de premier but Kyle Schwarber a frappé une paire de circuits et a terminé avec quatre points produits et le partant Chris Sale a travaillé cinq manches pour les Red Sox de Boston, qui ont battu les Mets de New York 12-5. Avec leur victoire, les Red Sox ont amélioré leur fiche à 88-65. Les Bostoniens n’ont plus perdu depuis qu’ils ont perdu le premier match d’une série de trois matchs à Seattle le 13 septembre. La séquence de victoires a fait passer Boston de la quatrième place de la division Est de la Ligue américaine (pourcentage de points par rapport à la position en séries éliminatoires) à la deuxième et première place de la wild card de la Ligue américaine, avec une avance de 2,0 sur les Yankees. Pour les Red Sox, il s’agissait de leur septième victoire consécutive.

Schwarber (31 ans) a frappé un retour complet à deux reprises, initiant le penalty contre les Mets en première manche, sans aucun demi offensif devant. Dans la deuxième manche, il a de nouveau fait rebondir le ballon hors du terrain, mettant deux hommes en circulation. Ses deux circuits ont été frappés contre le partant Taijuan Walker.

Sur le monticule, le triomphe a été attribué à Sale (5-0) en cinq manches complètes, tandis que les Mets ont perdu contre Walker (7-11) en deux manches.

Hilliard et Roger frappent des circuits dans la victoire des Rocheuses

Le Ranger Sam Hilliard a frappé un circuit de trois points et le joueur de deuxième but Brendan Roger a ajouté un solo pour les Rockies du Colorado, qui ont battu les Dodgers de Los Angeles 10-5. Hilliard (12) a fait rebondir le ballon sur le terrain en septième manche menant deux coureurs sur les sentiers, tandis que Rodgers (15) l’a fait en quatrième manche, en solo. Sur la butte la victoire a été créditée par le relève Robert Stephenson (2-1) dans l’oeuvre d’un épisode.

Le partant vénézuélien Germán Márquez a travaillé quatre manches et est sorti sans décision, mais dans son travail avec le frappeur, il a frappé le frappeur une fois en deux déplacements vers la surface des frappeurs et a produit deux points. En fin de quatrième manche, Marquez a doublé profondément entre les champs droit et central et a envoyé le joueur de premier but CJ Cron et le joueur de troisième but Ryan McMahon sur le ring.

Pour les Dodgers, le vaincu était le releveur Justin Bruihl (0-1) dans un tiers de la manche.

Seager et la France frappent à la maison alors que les Mariners sont proches d’un joker

Le joueur de deuxième but Kyle Seager et le joueur de premier but Ty France ont chacun frappé des circuits pour les Mariners de Seattle, qui ont battu les Athletics d’Oakland 4-1. Avec leur victoire, leur quatrième de suite, les Mariners ont amélioré leurs chances d’aller en séries éliminatoires. Seattle s’est éloigné de 2,5 matchs des Yankees pour la deuxième wild card de l’AL. Oakland a perdu 3,5 matchs derrière New York.

Seager (35) a fait rebondir le ballon hors du terrain en quatrième manche, sans personne sur le chemin, tandis que la France (17) l’a fait en cinquième manche, également seule.

La victoire est revenue au partant Chris Flexen (13-6) en sept manches. Pour l’athlétisme, la défaite a été subie par le partant Cole Irvin (10-14) en cinq manches.