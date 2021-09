Les Rays reviennent six points aux Red Sox et gagnent en 10e manche

09/07/2021 à 7h54 CEST

Le voltigeur de gauche Justin Meadows a égalé le match avec un circuit au sol en neuvième manche, le frappeur désigné dominicain Nelson Cruz a pris les devants avec un simple à la 10e et les Rays de Tampa Bay ont réussi six touchés pour battre les Red Sox de Boston 11-10.

Les Rays, leaders de la division AL Est, ont profité de quatre erreurs adverses, la pire lorsque le voltigeur de centre, le Mexicain Alex Verdugo, n’a pas attrapé une Cruz fly apparemment à cause du soleil avec des buts chargés et deux retraits en quatrième. Le ballon a rebondi sur le gant de Verdugo et Cruz a fini par retourner toutes les plaquettes sur le jeu et a marqué lorsque le joueur de deuxième but Taylor Motter a frappé un lancer sauvage qui a permis à Tampa Bay de se rapprocher de 7-5 contre le partant Chris Sale. Cruz a également ajouté un circuit et une paire de simples produits à la cause des Rays, augmentant leur avance dans l’AL East à huit matchs et demi contre les Yankees de New York, qui ont également perdu par 8. -0 contre les Blue de Toronto. Geais.

Les Red Sox ont raté l’occasion de dépasser les Yankees pour la première place de wild card de la Ligue américaine. Avec les Red Sox en tête 9-8, Meadows a ouvert le neuvième et a frappé une balle rapide à compte complet pour le releveur Garrett Whitlock (7-3). Le ballon a rebondi sur le mur du champ central de Fenway Park sans que Verdugo ne l’attrape en sautant. Boston a raté les relais et Meadows a dominé au marbre.

Tirant de l’arrière 11-9 à la 10e manche, Boston a réduit l’écart à un lorsque Jose Iglesias de Cuba a frappé Collin McHigh (6-1). Avec un retrait contre et des coureurs au premier et au milieu, JD Martinez a décoché un indéniable du côté droit. Encore une fois, le bâton latin des Rays a été décisif avec le Cubain Randy Arozarena 6-2, deux points marqués, un produit. Les Dominicains, la recrue Wander Franco de 6-4, qui a égalé la marque de Mickey Mantle avec 36 ons consécutifs et trois points, ainsi que Cruz qui est allé 6-3, trois points marqués et trois points produits se sont également démarqués.

Pour les Red Sox, ils avaient le Cubain José Iglesias 1-1, un point produit. Rafael Devers 4-2, un marqué, un produit. Le Portoricain Christian Vázquez 5-1, un but, un point produit. Panaméen Jonathan Araúz 5-1, deux points marqués, un point produit.

Les louveteaux éliminent les Reds des places de wild card

Le joueur de premier but Frank Schwindel a brisé l’égalité avec un simple point produit en huitième manche et les Cubs de Chicago ont battu les Reds de Cincinnati 4-3. Le simple à droite de Schwindel a conduit le frappeur de pincement Alfonso Rivas, qui a commencé le rallye avec un simple de Michael Lorenzen (0-2) puis est passé à la deuxième place sur un terrain sauvage. Schwindel frappe .441 (15 coups sûrs en 34 au bâton) avec six circuits et 14 points produits au cours d’une séquence de huit matchs consécutifs.

Chicago, qui a déjà été éliminé des playoffs, a remporté la septième victoire consécutive, sa meilleure séquence de la saison. Les Reds (73-66) en ont encore perdu sept. Ils se sont réveillés troisièmes dans la candidature des Wild Cards de la Ligue nationale, à un demi-match des Padres de San Diego.

Les nationaux remontent aux Mets

Le joueur de troisième but Carter Kieboom et le frappeur de pincement Andrew Stevenson ont frappé des simples RBI en neuvième manche contre le plus proche portoricain Edwin Díaz et Les Nationals de Washington se sont à nouveau ralliés pour vaincre les Mets de New York 4-3, dans le dernier match d’une série de cinq matchs. Les Nationals, qui avaient perdu huit de leurs neuf derniers matchs, avaient une fiche de 1 pour 14 avec des demis en position de marqueur avant le neuvième. Le joueur de premier but Pete Alonso a réussi son 30e coup de circuit de la saison pour New York, qui a maintenant quatre matchs de retard sur Atlanta dans l’Est de la NL.

Une série marquée par des retours s’est décidée avec l’un des locaux. Avec une avance de 3-2, Diaz a transféré les trois premiers frappeurs qu’il a affrontés avant le simple de Stevenson dans le champ droit. Kieboom a ensuite choisi le centre pour le point gagnant.

C’était la deuxième fois en quatre jours que Díaz (5-5) manquait l’arrêt. Il a une fiche de 1-3 avec une MPM de 12,71 en 10 matchs avec les Mets au Nationals Park.

Scherzer, intraitable avec 13 retraits au bâton dans la victoire des Dodgers

Le partant Max Scherzer a retiré 13 bâtons dans sa ville natale, le voltigeur de gauche Chris Taylor a frappé un circuit de deux points et Les Dodgers de Los Angeles ont battu les Cardinals de Saint-Louis 5-1. Scherzer (13-4) a accordé un sale run et six coups sûrs en huit manches à son 104e match au cours duquel il a retiré au moins 10 prises, dont six matchs contre St. Louis. Le lanceur est à égalité pour la cinquième place dans cette ligne dans l’histoire de la Ligue majeure de baseball. Le lanceur a également affiché la neuvième saison avec plus de 200 retraits au bâton dans sa carrière. Le triple lauréat du Cy Young Award est à six retraits au bâton de devenir le 19e joueur à atteindre les 3 000 dans l’histoire des ligues majeures.

Les Dodgers ont remporté les sept départs de Scherzer depuis que le natif de St. Louis a été acquis dans le cadre d’un échange avec les Nationals de Washington impliquant plusieurs joueurs. Les Cardinals ont subi leur quatrième défaite en cinq matchs. Ils ont traîné trois matchs et demi derrière San Diego, qui n’a pas bougé, dans le concours pour la deuxième wild card de la Ligue nationale.

Le droitier de St. Louis, Miles Mikolas (0-2) a subi la défaite, concédant cinq points, quatre mérités et cinq coups sûrs en cinq manches. Le joueur de premier but Paul Goldschmidt a inscrit trois coups sûrs pour les Cardinals, et Tommy Edman a marqué le seul pointage de l’équipe sur un terrain d’Austin Barnes qui a été long en sixième.

Estrada frappe deux circuits dans la victoire des Giants

Le joueur de deuxième but vénézuélien Thairo Estrada a frappé deux des quatre circuits de San Francisco, le partant Kevin Gausman a travaillé sept manches avec contrôle et les Giants ont battu les Rockies du Colorado 10-5 de maintenir leur avance d’un match dans la division Ouest de la NL. Les Giants (88-50), l’équipe avec le meilleur bilan dans les majeures, ont remporté deux des trois matchs du week-end contre les Dodgers et ont repris la tête du classement général.

Avec des circuits du joueur de premier but Darin Ruf et du receveur Buster Posey, San Francisco compte 206 circuits cette saison. Toronto a également frappé quatre circuits lundi au Yankee Stadium pour rester en tête de la Ligue majeure avec 210.

Menant 8-1 en cinquième manche, Gausman (13-5) a accordé trois points sur cinq coups sûrs dans une longue performance qui a allégé l’enclos des Giants épuisé. Au bâton, Gausman a marqué un simple et a marqué un point. C’était la première fois que deux lanceurs ayant grandi dans le Colorado s’affrontaient à Coors Field.

Avec Estrada, qui est allé 5-3 avec deux touchés et trois points produits, le champ centre hondurien Mauricio Dubón avait une fiche de 4-3 avec un but et deux points produits en tant que Latino-Américains qui ont soutenu l’attaque des Giants.

Harper, Miller et Segura détruisent les Brewers

Le voltigeur de droite Bryce Harper a frappé un coup de circuit au début, le joueur de premier but Brad Miller a réussi deux coups de circuit et le joueur de deuxième but Jean Segura a frappé un grand chelem pour le partant Zach Wheeler et Les Phillies de Philadelphie ont battu les Brewers de Milwaukee 12-0. Le voltigeur de gauche Andrew McCutchen et le joueur de troisième but vénézuélien Freddy Galvis ont également frappé des circuits et Philadelphie a remporté le huitième de ses 10 derniers matchs et reste en lice pour une place en séries éliminatoires. Les Phillies ont battu les Brewers, leaders de la National League Central, cinq fois de suite cette saison.

Wheeler (12-9) a lancé efficacement trois manches, battant le lanceur Brandon Woodruff (9-8) dans un autre affrontement entre les droitiers depuis le All-Star Game. Le 6 mai à Philadelphie, Wheeler a inscrit trois coups sûrs dans une victoire 2-0 contre Woodruff, qui en a retiré 11 dans ce match.

Harper a rapidement donné l’avance aux Phillies avec son 28e circuit, un coup sûr de deux points au premier. Galvis a fait de même dans le deuxième et Miller a également commencé le quatrième.

Le bâton latino-américain était complet avec les Phillies après qu’Odúbel Herrera eut 5-1, un marqué et un point produit et rejoignit la contribution de ses compatriotes Galvis de 3-1, un marqué, un produit, et Ronald Torreyes de 3 -2, un marqué et un point produit, tandis que Segura est allé 5-3, deux points et quatre points produits.

La recrue Meyers mène les frappes explosives des Astros

Le voltigeur de centre recrue Jake Meyers a réussi un circuit et a produit quatre points avec les Astros de Houston, qui ont battu les Mariners de Seattle 11-2 après avoir puni le démarreur japonais Yusei Kikuchi durement tôt. L’offensive des Astros n’a pas respiré Kikuchi (7-8) lorsqu’il a accordé trois coups sûrs, mais a été liquidé en raison d’une erreur et de quatre buts sur balles, avec lesquels il a égalé sa meilleure note de la saison, en seulement deux tiers de manche. travail, son ouverture la plus courte cette saison. Il a concédé six points, dont quatre mérités. Avec cette victoire, les leaders de la division AL West ont mis fin à une séquence de deux défaites consécutives et ont brisé la séquence de cinq victoires consécutives de Seattle.

Le partant de Houston Lance McCullers Jr. (11-4) a accordé quatre coups sûrs et deux points et a retiré six coups sûrs en six manches pour sa troisième victoire consécutive. Pour les Astros, les Vénézuéliens José Altuve sont allés 4-2, un marqué, un produit, tandis que les Cubains Yuli Gurriel avaient 4-2, trois points, et Aledmys Díaz 4-1, un marqué, deux points produits. Le Portoricain Carlos Correa est allé 3-2, deux points marqués et a également aidé la cause de Houston (80-57).